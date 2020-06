Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat den Einspruch des VfB Stuttgart gegen die Wertung des Zweitligaspiels beim SV Wehen Wiesbaden (1:2) abgewiesen. "Der Schiedsrichter hat ein strafbares Handspiel wahrgenommen, das war eine unanfechtbare Tatsachenentscheidung. Auf Ablauf und Qualität des Dialoges zwischen Schiedsrichter und Video-Assistent kommt es nicht an", urteilte das DFB-Gericht. Der Aufstiegsfavorit Stuttgart hatte am 17. Mai wegen eines Handelfmeters in der Nachspielzeit verloren - nach Intervention des Videoassistenten, obwohl Tonaufnahmen des Gesprächs mit dem Schiedsrichter zeigten, dass die Szene am Monitor nicht endgültig aufgeschlüsselt werden konnte. Der VfB reklamierte einen "Regelverstoß".