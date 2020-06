Die Schwaben ziehen im Aufstiegskampf am Hamburger SV vorbei. In Frankreich fordert die Staatsanwaltschaft vier Jahre Haft für den früheren Leichtathletik-Präsidenten Diack.

2. Bundesliga, Aufstiegskampf: Dank einer famosen Reaktion ist dem VfB Stuttgart ein wichtiger Schritt in Richtung der angestrebten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga geglückt. Eine umgekrempelte VfB-Elf besiegte den SV Sandhausen am Mittwochabend klar mit 5:1 (4:0). Damit schoben sich die Stuttgarter im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wieder am Hamburger SV vorbei auf Rang zwei. Einen Punkt Vorsprung vor dem Hamburger SV auf dem Relegationsrang und drei Zähler mehr als der 1. FC Heidenheim auf dem Nicht-Aufstiegsrang vier nehmen die Schwaben mit in die beiden abschließenden Spieltage. Beide Konkurrenten hatten am Dienstag nur Remis gespielt und dem VfB damit eine Vorlage gegeben.

Von Beginn an zeigten sich die Gastgeber motiviert, diese Ausrutscher zu nutzen. Mit gleich sechs neuen Spielern im Vergleich zum 1:2-Rückschlag im Derby beim Karlsruher SC in der Startelf überraschte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo - und wurde belohnt. Nach einem witterungsbedingt um eine Viertelstunde verschobenen Anpfiff trafen Nicolas Gonzalez (12. Minute/31./Foulelfmeter), Gonzalo Castro (20.), Tim Kister per Eigentor (28.) und Hamadi Al Ghaddioui in der Nachspielzeit. Enrique Peña Zauner verkürzte für den SVS (68.), der den Klassenerhalt trotzdem nun auch rechnerisch sicher hat.

Hannover 96 hat indes ein einseitiges Nordduell mit dem FC St. Pauli gewonnen. Die Niedersachsen besiegten die Hamburger am Mittwochabend nach Toren von Marvin Ducksch (6.), Hendrik Weydandt (17.), Genki Haraguchi (61.) und Cedric Teuchert (80.) mit 4:0 (2:0). Die Serie von jetzt neun Heimspielen ohne Niederlage geriet gegen schwache Gäste nie in Gefahr. Im Abstiegskampf steckt der Karlsruher SC nach dem 1:2 bei Jahn Regensburg auf dem Relegationsrang fest. Der VfL Bochum bleibt nach dem 2:1 (2:0)-Erfolg bei Erzgebirge Aue im oberen Tabellendrittel.

Leichtathletik, Prozess: Im Korruptionsprozess gegen den früheren Präsidenten des Leichtathletik-Weltverbandes Lamine Diack in Paris hat die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von vier Jahren gefordert. Zudem wurde eine maximale Geldstrafe von 500 000 Euro für den ehemaligen IAAF-Chef verlangt, wie die französische Finanzstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Diack solle außerdem jegliche professionelle Aktivität in Verbindung mit Sport verboten werden, beantragte die Staatsanwaltschaft. Der 87-jährige Senegalese ist wegen Betrugs, Korruption, Veruntreuung und Geldwäsche angeklagt. Einem früheren Bericht zufolge räumte Diack in weiten Teilen ein, entschieden zu haben, Disziplinarverfahren gegen gedopte russische Athleten zurückzusetzen. Es sei ihm vor allem um die finanzielle Gesundheit des Weltverbandes IAAF (heute World Athletics) gegangen.

Durch die Verzögerung konnten Athleten unter anderem noch an den Olympischen Spielen 2012 in London teilnehmen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll Lamine Diack, der von 1999 bis 2015 IAAF-Chef war, direkt oder indirekt 3,45 Millionen Euro (3,9 Millionen Dollar) von Athleten, die des Dopings verdächtigt waren, erpresst haben. Ebenfalls vor Gericht in Paris stehen Diack Sohn Papa Massata als Drahtzieher im Hintergrund sowie der Anwalt Habib Cisse und der frühere Leiter der Anti-Doping-Abteilung der IAAF, Gabriel Dolle. Wann genau das Urteil gegen Diack gesprochen wird, stand zunächst nicht fest.

Basketball, Bundesliga: Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben die Tür zum Halbfinale des Bundesliga-Finalturniers weit aufgestoßen. Das in der Vorrunde ungeschlagene Team vom Trainer Jaka Lakovic gewann auch zum Auftakt der K.o.-Runde gegen die Frankfurt Skyliners klar mit 101:61 (57:30). Das Viertelfinal-Rückspiel findet am Freitag (20.30 Uhr/MagentaSport) statt. Ulm bestimmte im leeren Münchner Audi Dome nach vier Siegen in der Gruppenphase von Beginn an das Geschehen. Nach dem ersten Viertel stand es bereits 36:15, zur Pause lag der Favorit gar 27 Punkte vorn. Bei Ulm trafen angeführt von Dylan Osetkowski (18 Punkte) gleich fünf Spieler zweistellig, bester Frankfurter Werfer war Yorman Polas Bartolo mit zehn Zählern. Die Hessen müssen nun im Rückspiel mit 40 Punkten Vorsprung gewinnen, um zumindest eine Verlängerung zu erzwingen.