Fabian Reese lässt Hertha BSC im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga wieder ein bisschen träumen. Der Kapitän glänzte am Sonntag beim 5:2 (4:1)-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf mit zwei Toren und einem Assist. Die Berliner halten mit sieben Punkten Rückstand zu Relegationsplatz drei weiter Kontakt zur Spitzengruppe.