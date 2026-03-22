Fabian Reese lässt Hertha BSC im Aufstiegsrennen der zweiten Fußball-Bundesliga wieder ein bisschen träumen. Der Kapitän glänzte am Sonntag beim 5:2 (4:1)-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf mit zwei Toren und einem Assist. Die Berliner halten mit sieben Punkten Rückstand zu Relegationsplatz drei weiter Kontakt zur Spitzengruppe.
Nach der Führung der Düsseldorfer durch ein Eigentor (4.) von Linus Gechtner drehte Reese mit seinem Doppelschlag (18./26.) die Partie und bereitete anschließend den Treffer von Dawid Kownacki (44.) vor, Martin Winkler (45.+6) erhöhte. Nach der Pause verkürzte Cedric Itten (54.), ehe Luca Schuler (90.+4) den Schlusspunkt setzte.