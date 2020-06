Die Kabine einer Mannschaft, die am letzten Spieltag einer enttäuschenden Saison auf den Abstiegsrelegationsplatz zur dritten Liga zurückgefallen ist, stellt man sich als traurigen Ort vor. Doch Robert Palikuca, der Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, berichtete nach dem 1:1 in Kiel überraschend etwas anderes: Er habe "keine Resignation gesehen, sondern Aufbruchstimmung". Es war eine eher eigenwillige Einschätzung an einem Tag, der einen der größten Misserfolge der Vereinsgeschichte einleiten könnte.

100 Jahre ist es her, dass der 1. FC Nürnberg erstmals deutscher Meister wurde, acht Titel folgten, weshalb die Fans ihren FCN gerne den "ruhmreichen Club" nennen. Inzwischen ist dieser Club allerdings eher als "Depp" bekannt, auch für neun Abstiege aus der Bundesliga. Nun, ein Jahr nach dem neunten Erstligaabstieg, droht zum zweiten Mal nach 1996 der Absturz in die Drittklassigkeit, nur zwei Relegationsspiele können das noch verhindern. Und die Stimmung am Sonntag wäre womöglich erst einmal treffender mit Abriss als mit Aufbruch beschrieben gewesen.

Am Montag gab der Verein die Trennung von Trainer Jens Keller bekannt, noch vor der Relegation. Für zwei Spiele übernehmen die Mannschaft Marek Mintal und Michael Wiesinger, der Trainer der U21 und der Chef der Nachwuchsabteilung; zwei beliebte ehemalige Profis zudem, die bereits in der Spielzeit 2013/2014, der Saison des achten Erstligaabstiegs, einmal für neun Spiele als Profitrainergespann zusammenarbeiteten. "Diese beiden Spiele sind die wichtigsten in der jüngeren Vereinsgeschichte", so wird Wiesinger, 47, in der Mitteilung zitiert.

Schon als Keller im November 2019 seine Arbeit in Nürnberg begann, hatte sich abgezeichnet, dass die Saisonziele weit verfehlt werden würden. Eigentlich wollte der FCN um den direkten Wiederaufstieg mitspielen, mit dem dafür verpflichteten Trainer Damir Canadi und einem Kader voller Zugänge, zusammengestellt von Palikuca, selbst erst seit April in Nürnberg. Unter Keller wurden die Leistungen nicht besser, in 21 Spielen gelangen nur fünf Siege. Und dem einzigen Erfolg nach der Corona-Pause, einem 6:0 gegen Wehen Wiesbaden, folgte am 33. Spieltag ein desaströses 0:6 gegen den VfB Stuttgart, das in der Endabrechnung zum Verhängnis wurde. Der punktgleiche Tabellenfünfzehnte, Karlsruher SC, gewann am letzten Spieltag 2:1 bei Greuther Fürth und war damit um zwei Tore besser als der Club. "Jetzt müssen wir eine Ehrenrunde drehen", sagte Keller am Sonntag, es klang fast etwas zynisch.

Nürnbergs Mannschaft ist eine Ansammlung durchaus fähiger Fußballer

Palikuca erkannte in dem 1:1 in Kiel ein "Spiegelbild der Saison". Nürnberg traf nach drei Minuten durch Patrick Erras zum 1:0, wurde dadurch aber nicht sicherer und verspielte schließlich zum wiederholten Mal in der Saison einen Vorsprung, insgesamt 25 Punkte gingen nach eigener Führung verloren. Die Mannschaft ist durchaus eine Ansammlung fähiger Fußballer, aber funktioniert anscheinend nicht als Team, was im Abstiegskampf mehr als alles andere gefragt ist.

In zwei Spielen gegen den Drittligisten - je nach Abschneiden des nicht aufstiegsberechtigten FC Bayern II der Tabellendritte oder Tabellenvierte und nach jetzigem Stand der FC Ingolstadt - ist Nürnberg dennoch eher Favorit, auch weil die Spiele am 7. und 11. Juli stattfinden und die Drittligasaison noch bis 4. Juli dauert. Mit allen ausgeliehenen Profis und jenen, deren Verträge nur bis 30.6. gelten, habe es Gespräche und "überall positive Signale" über Einsatzmöglichkeiten gegeben, heißt es vom Verein. Formal nur bis Dienstag ausgeliehen sind etwa Stürmer Michael Frey von Fenerbahçe Istanbul und Innenverteidiger Dinos Mavropanos vom FC Arsenal, der Vertrag von Mittelfeldspieler Erras läuft aus.

Der Abstieg in die vielerorts ruinöse dritte Liga gilt offenkundig als Schreckensszenario. "Wir müssen einfach den Verein in der Liga halten, koste es, was es wolle", sagte Torwart Christian Mathenia am Sonntag. Selbst im Fall des Klassenverbleibs stehen in Nürnberg sehr unangenehme Analysen an. Bereits in der vergangenen Saison war nicht nur Trainer Michael Köllner, sondern auch Sportvorstand Andreas Bornemann beurlaubt worden.

"Es war kein gutes Jahr, und wenn es kein gutes Jahr war, dann ist es normal, dass auch meine Arbeit als Verantwortlicher hinterfragt wird", sagte Sportchef Palikuca schon in der vergangenen Woche. Da wusste er noch nicht, dass dieses Jahr sogar noch weniger gut werden würde als erwartet.