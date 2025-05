Der 1. FC Köln kehrt nach einem Jahr in die Fußball -Bundesliga zurück. Die Rheinländer machten den siebten Aufstieg der Vereinsgeschichte ins Oberhaus am letzten Zweitliga-Spieltag durch das 4:0 (2:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern perfekt. Bereits am vergangenen Wochenende hatte der Hamburger SV die Bundesliga-Rückkehr geschafft.

Eric Martel (14.), Luca Waldschmidt (29.), Florian Kainz (76.) und Mark Uth (87.) trafen für die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel, der den Posten erst vor zwei Wochen von Gerhard Struber übernommen hatte. Waldschmidt (57.) vergab dazu einen Foulelfmeter.

Die SV Elversberg hat sich auf Schalke den Relegationsrang gesichert und damit weiter die Chance auf den dritten Aufstieg in vier Jahren. Die Mannschaft von Trainer Horst Steffen siegte am Sonntag verdient mit 2:1 (1:0) beim FC Schalke 04 und trifft in den Relegationsspielen am 22. und 26. Mai auf den 1. FC Heidenheim.Lukas Petkov (20.) und Maurice Neubauer (47.) erzielten die Treffer für die Elversberger, die bei einer Niederlage des 1. FC Köln sogar direkt aufgestiegen wären.

32 Jahre nach dem Abstieg des 1. FC Saarbrücken lebt im Saarland aber die Hoffnung auf die Bundesliga. Die Schalker, für die Yassin Ben Balla (85.) in der Schlussphase lediglich verkürzte, schlossen eine völlig enttäuschende Saison hingegen auf Tabellenrang 14 ab, es ist die schlechteste Platzierung in der 121-jährigen Vereinsgeschichte.