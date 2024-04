Der Hamburger SV wahrt seine Minimalchance, Holstein Kiel patzt: Das Aufstiegsrennen der 2. Fußball-Bundesliga hat am Samstagnachmittag neue Spannung erhalten. Während der HSV durch ein 4:0 (2:0) bei Eintracht Braunschweig noch leise auf den Relegationsplatz hoffen darf, verlor Kiel durch ein 1:3 (1:2) gegen Abstiegskandidat 1. FC Kaiserslautern die Tabellenführung an den FC St. Pauli. Robert Glatzel (10./22.), Bakery Jatta (69.) und Ludovit Reis (84.) schossen die effizienten Hamburger von Trainer Steffen Baumgart zumindest auf vier Punkte an den Tabellendritten Fortuna Düsseldorf heran. Die Rheinländer kamen am Samstagabend bei Schalke 04 in einer hektischen Partie nicht über ein 1:1 hinaus.