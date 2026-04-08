Nach mehr als sechs Jahren trennen sich Trainer Christian Eichner und der Karlsruher SC nach dieser Saison – trotz eines bis 2027 laufenden Vertrages des 43-Jährigen. Dies sei das Ergebnis nach mehreren Gesprächen zwischen dem Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann und Eichner, teilte der badische Fußball -Zweitligist mit.

Der mächtige Beirat des Klubs habe der Entscheidung bereits am Dienstagabend zugestimmt. „Christian hat sich über die Jahre durch gute Arbeit und Hingabe zu einem Aushängeschild unseres Klubs entwickelt“, erklärte Eggimann in einer Vereinsmitteilung. Mit der Zeit sei jedoch „der Eindruck gereift und hat sich immer weiter verfestigt, dass wir nach sechseinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit einen Punkt in der Entwicklung erreicht haben, an dem wir für die Zukunft neue Impulse setzen wollen“.

Zu einem möglichen Nachfolger zur kommenden Spielzeit äußerte sich der KSC nicht. Medienberichten zufolge soll es aber bereits einen Nachfolgekandidaten geben. Die Badischen Neuesten Nachrichten meldeten, dass Tobias Strobl vom Drittligisten SC Verl kommen könnte.