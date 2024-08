Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga haben die Traditionsklubs wichtige Spiele gewonnen, müssen zugleich vor der letzten Woche des Sommertransfermarkts den Verlust von Schlüsselspielern befürchten. Hertha BSC siegte am Samstag zwar erstmals unter Trainer Christian Fiel, durch zwei späte Tore 2:0 gegen Regensburg, einen wichtigen Mann haben die Berliner aber bereits definitiv verloren: Haris Tabakovic, Torjäger der Vorsaison, wechselt in die Bundesliga nach Hoffenheim. Und die Hertha-Fans bangen um weitere Publikumslieblinge. Konkrete Angebote für Flügelspieler Fabian Reese und Toptalent Ibrahim Maza liegen laut Sportdirektor Benjamin Weber zwar noch nicht vor. Aber die klamme Hertha könnte weitere Einnahmen gebrauchen, und über eine Verpflichtung von Reese soll laut Medienberichten der SC Freiburg nachdenken.