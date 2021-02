Von Thomas Hürner, Hamburg

In der Hamburger Lokalpresse wurde in dieser Woche mit einer besonderen Vehemenz an einen Auftritt von Stefan Leitl erinnert. Von einer "Wutrede" und einem "verbalen Foul" war zu lesen, sogar "despektierlich" habe sich der Trainer der SpVgg Greuther Fürth geäußert. Was Leitl konkret gesagt hatte: "Das war ein mehr als glücklicher und total unverdienter Sieg, die schwächere Mannschaft hat gewonnen." Und: "Die wissen wahrscheinlich nicht wieso, aber sie fahren mit drei Punkten nach Hause. Mich würde das als Offiziellen des HSV nicht befriedigen, so hier abzureisen." Mitte Oktober war das, die Fürther hatten mit 0:1 gegen den HSV verloren.

Am Samstag nun, ein paar Monate und ein Rückspiel später, sprach Leitl von einem "glücklichen" Punkt für seine Mannschaft - und wenn es bei diesem 0:0 in Hamburg Verhaltensauffälligkeiten zu vermelden gab, dann tat sich dahingehend eher ein anderer Fürther hervor: Sportdirektor Rachid Azzouzi. Eine Schimpftirade nach der anderen feuerte er durchs fast menschenleere Volksparkstadion, er schäumte vor Wut. "Sei mal ruhig, Kollege!", blaffte er dem HSV-Präsidenten Marcell Jansen entgegen, der nur leise vor sich hin gemurmelt hatte und das Spektakel auch sonst eher entspannt zur Kenntnis nahm.

Der Platzverweis für Fürths Sebastian Ernst war fragwürdig

In Azzouzis Fokus gerieten noch einige weitere Personen, manchmal schien er selbst den Überblick zu verlieren, wer als Nächstes dran sein könnte. Aber dann war da ja noch der Schiedsrichter, der ihm offenbar als verlässliche Orientierungshilfe für die Kanalisation seines Unmuts diente. Oder präziser, wie Azzouzi einmal unter Beachtung der Etikette von der Tribüne brüllte: der "Herr Stegemann".

Stegemann hatte wirklich nicht seinen besten Tag. In eine Vielzahl kleiner Fehlentscheidungen schlich sich auch eine etwas größere, die Azzouzi erst so richtig richtig aufwiegelte. In der 57. Minute wurde der Fürther Mittelfeldmann Sebastian Ernst mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen, beide Karten waren fragwürdiger Natur. In der ersten Situation touchierte Ernst eher sachte den HSV-Spieler Moritz Heyer, wenig später traf er im Duell mit Aaron Hunt wohl erst den Ball und dann den Fuß des Gegners. Weil Spielmacher Paul Seguin seine Beschwerden am lautesten vortrug, sah auch er Gelb, zum fünften Mal in der Saison, weshalb er beim nächsten Spitzenspiel gegen Kiel fehlen wird.

Der Fürther Trainer Stefan Leitl vergibt das "Prädikat Spitzenspiel"

Leitl kommentierte die Entscheidungen des Schiedsrichters vorsichtig als "unglücklich". Für den Fürther Coach stand jedoch im Vordergrund, dass er bis zum Platzverweis eine "sehr packende, sehr gute Zweitliga-Partie" gesehen hatte. Zwar gab es in der ersten Hälfte kaum hochkarätige Chancen zu sehen, aber in taktischer Hinsicht war es ein interessanter Schlagabtausch zwischen Leitl und HSV-Trainer Daniel Thioune. Wenn eines der Teams auch nur eine Nuance im System veränderte, setzte das geometrische Kettenreaktionen in Gang: aus Rauten im Mittelfeld wurden Linien und dann wieder Rauten.

Wie nah die Spitzenmannschaften in der zweiten Liga beieinander liegen, lässt sich also nicht nur an der Tabelle ablesen, aber schon auch: Der nun schon seit elf Spielen ungeschlagene Tabellenführer HSV hat nur drei Punkte Vorsprung auf Fürth, den mit Bochum punktgleichen dritten im Klassement. Wer sich in dieser Saison Hoffnungen auf den Aufstieg machen möchte, benötigt somit voraussichtlich Ausdauer, Konzentration und Willen - und all das zeigten die Fürther, als sie in der zweiten Halbzeit in Unterzahl das torlose Remis und damit einen wichtigen Punkt über die Zeit retteten. Gar einen "Überlebenskampf" wollte Leitl bei den Seinen ausgemacht haben, doch auch an Fortune hat es keineswegs gemangelt. Der HSV trieb den Fürther Torwart Sascha Burchert mit einer Vielzahl an gefährlichen Abschlüssen zu Höchstleistungen an.

Aber auch die Psychologie ist auf dem Weg in die Erstklassigkeit entscheidend. Im Fußball gibt es Unentschieden, die sich für die einen wie ein Sieg anfühlen und für die anderen wie eine Niederlage. Die Fürther jedenfalls jubelten beinahe ekstatisch, als der Punktgewinn mit dem Schlusspfiff besiegelt war, auf dem Rasen wie auf der Tribüne. Am lautesten jubelte Sportdirektor Azzouzi.