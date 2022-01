Meldungen in der Übersicht

2. Liga, Karlsruhe: Wegen des Corona-Ausbruchs beim Karlsruher SC ist das Spiel der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen den Badenern und dem SV Sandhausen auf den 8. Februar (18.30 Uhr) verlegt worden. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) gab damit einem entsprechenden Antrag der Karlsruher statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Infektion von 16 Spielern steht dem KSC für die für Sonntag angesetzte Begegnung nicht die erforderliche Mindestzahl von Spielern zur Verfügung. Darüber hinaus sind insgesamt acht Personen aus dem Trainer- und Funktionsteam infiziert.

Fußball, Spanien: Der FC Barcelona trennt sich mit sofortiger Wirkung von dem französischen Profi Ousmane Dembélé. "Es ist offensichtlich, dass der Spieler nicht bei Barcelona bleiben will und sich nicht für Barças Zukunftsprojekt engagiert", sagte der Fußballdirektor der Katalanen, Mateu Alemany, in einem am Donnerstag auf der Homepage des Clubs veröffentlichten Video. Deshalb sei Dembélé und seinen Beratern mitgeteilt worden, "dass er sofort gehen muss, weil wir engagierte Spieler wollen und hoffen, dass ein Transfer noch vor dem 31. Januar möglich wird", sagte Alemany weiter. Barça habe mit dem früheren Dortmund-Stürmer und dessen Agenten seit Juli 2021 Gespräche geführt. "Wir haben verschiedene Angebote gemacht, versucht, einen Weg für den Spieler zu finden, bei uns weiterzumachen. Und diese Angebote wurden von seinen Agenten systematisch abgelehnt", sagte Alemany.

Trainer Xavi Hernández hatte schon am Vortag gewarnt, Dembélé müsse seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag verlängern. Andernfalls werde er nicht mehr für den spanischen Verein spielen. "Entweder er verlängert oder wir lösen den Fall mit einem Weggang des Spielers. Uns bleibt nichts anderes übrig, nichts anderes", sagte der Coach vor dem Achtelfinal-Pokalspiel der Katalanen am Donnerstag bei Athletic Bilbao. Für dieses Spiel ist Dembélé bereits nicht mehr aufgestellt. Dembélé habe dem Coach mehrfach versichert, dass er bei Barça bleiben wolle, schrieben spanische Medien.

Fußball, Duisburg: In den Ermittlungen nach einer mutmaßlich rassistischen Beleidigung gegen einen Osnabrücker Fußballspieler bei der Drittliga-Partie in Duisburg haben sich die Vorwürfe nach Ansicht der Polizei nicht bestätigt. Der Staatsschutz der Duisburger Kriminalpolizei hat die Untersuchungen gegen einen Zuschauer beim Spiel des MSV gegen den VfL im Dezember vorläufig abgeschlossen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mehrere Medien wie die Neue Ruhr Zeitung hatten zuvor darüber berichtet. In der Mitteilung hieß es: "Geklärt werden konnte, dass der 55-jährige Tatverdächtige "Du Affe kannst auch keine Ecke schießen" gerufen hat und damit mutmaßlich den Spieler Florian Kleinhansl und nicht Aaron Opoku gemeint hatte."

Zudem haben die Ermittlungen nach Einschätzung der Polizei den Verdacht, dass auf der Tribüne Affenlaute imitiert wurden, nicht bestätigt. Der Staatsschutz hatte zuvor Videoaufnahmen ausgewertet und Spieler, Schiedsrichter, Zuschauer sowie Ordner vernommen, hieß es in der Mitteilung. Die Akte habe man nun der Staatsanwaltschaft übergeben. Dort hieß es zunächst nur, die Unterlagen seien eingegangen. Man werde den Fall prüfen und sich dann öffentlich äußern, kündigte eine Sprecherin auf Anfrage an.

Fußball, England: Ralf Rangnick hat gelassen auf die Verärgerung von Cristiano Ronaldo nach seiner Auswechslung beim 3:1 in der englischen Premier-League von Manchester United beim FC Brentford reagiert. "Ich sagte: Ich verstehe, dass du ehrgeizig bist und treffen willst. Aber in ein paar Jahren, wenn du selbst Cheftrainer bist, wirst du hoffentlich die gleiche Entscheidung treffen wie ich nach 75 Minuten", sagte Rangnick (63). Ronaldo (36) war am Mittwoch beim Stand von 2:0 vom Feld genommen worden und war sichtlich verärgert. Rangnick betonte, dass er die Entscheidung im Sinne des Teams getroffen habe und die Defensive stärken wollte. Der Coach verwies darauf, dass United wenige Tage zuvor eine 2:0-Führung gegen Aston Villa verspielt hatte. "Ich habe nicht erwartet, dass er mich umarmt", sagte Rangnick.