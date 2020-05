Der Bus wird in einen Verkehrsunfall verwickelt. Beim BVB kehrt Emre Can zurück. HSV-Legende Uwe Seeler muss ins Krankenhaus.

2. Liga, Aue: Trainer Dirk Schuster von Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue hat sich vor dem Auswärtsspiel am (heutigen) Freitag (18.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Nürnberg zum Verkehrsunfall am Vorabend geäußert. "Es war wie im Film: Das Auto kam auf uns zugeflogen und setzte nur kurz vor uns auf. Die Teile schossen in unseren Bus und brachten Scheiben zum Einsturz. Ich saß vorn und hatte Scherben an mir", sagte Schuster gegenüber t-online.de. Der Auer Mannschaftsbus war am Donnerstagabend an der Auffahrt zur Autobahn 72 bei Hartenstein von herumfliegenden Fahrzeugteilen eines verunglückten Pkw getroffen und im vorderen Bereich beschädigt worden. "Gott sei Dank konnte unser Busfahrer noch so schnell bremsen und somit weitaus Schlimmeres verhindern", erklärte Schuster.

Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz erlitten der Pkw-Fahrer und die Beifahrerin schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 42 000 Euro. Die Spieler und das Betreuerteam des FC Erzgebirge blieben unverletzt und setzten in Kleinbussen die Fahrt nach Nürnberg fort. Eine Verlegung des Spiels in Nürnberg stand für die Sachsen nicht zur Diskussion. "Die Spieler waren im ersten Moment natürlich geschockt. Wir werden aber wie geplant antreten", sagte Geschäftsführer Michael Voigt. Die Mannschaft werde nach der Partie wieder in Kleinbussen zurück nach Aue fahren.

Bundesliga, BVB: Borussia Dortmund muss beim VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) weiter auf Kapitän Marco Reus und Mittelfeld-Stratege Axel Witsel verzichten. Dafür kehrt der beim 4:0 gegen den FC Schalke 04 ebenfalls fehlende Nationalspieler Emre Can wohl zurück. "Er kann noch nicht mit der Mannschaft trainieren. Wir hoffen, dass er schnell zurückkommt", sagte Trainer Lucien Favre über den seit Anfang Februar mit einer Muskelverletzung fehlenden Reus. "Witsel wird auch nicht da sein", ergänzte der Schweizer: "Aber Emre Can und Gio Reyna können voll trainieren. Sie werden da sein." Der 17 Jahre alte Reyna hätte gegen Schalke sein Startelf-Debüt geben sollen, verletzte sich aber beim Warmmachen.

HSV, Uwe Seeler: Fußball-Idol Uwe Seeler ist nach einem Sturz in seinem Haus bei Hamburg in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Die 83 Jahre alte Legende des Hamburger SV brach sich bei dem Unfall die Hüfte und sollte noch am Freitag operiert werden, wie mehrere Medien berichteten. Der Ehrenspielführer der Nationalmannschaft hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.