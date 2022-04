Von Sebastian Leisgang

Niemand hatte das kommen sehen, es war einfach so passiert, doch plötzlich stand diese Frage im Raum: Welches Jahr schreiben wir? Ist es gerade wirklich ein Samstagabend im April 2022 - oder kann es nicht sein, dass eine Zeitreise aus dem Hier und Jetzt zurück ins Jahr 2000 geführt hat? Binnen Sekunden stand alles in Frage. Ein Spieler der Gäste, die Blau und Weiß trugen - waren das die Stuttgarter Kickers? -, hatte aufs Tor geschossen, doch der Nürnberger Köpke fuhr den Arm aus und blockte den Ball. Es war eine großartige Parade, aber irgendwas stimmte hier nicht.

Köpke sah gar nicht aus wie ein Torwart, er hatte die Nummer 20 auf dem Rücken und trug das gleiche Trikot wie die anderen Feldspieler. Und was besonders merkwürdig war: Der Schiedsrichter fand Köpkes Parade ganz und gar nicht großartig - weswegen er ihm komischerweise die gelbe Karte zeigte (und nur deshalb nicht Rot, weil der Ball Sekunden später doch noch ins Tor ging). Irgendwie passte das alles nicht zusammen. Bis einem dann einfiel, dass es sich um den Stürmer Pascal Köpke handelte, den Sohn des früheren Nürnberger Nationaltorwarts Andreas Köpke, der hier die Bälle straffrei mit den Händen abzuwehren pflegte in jener Zeit, als Windows 2000 auf den Markt kam und Angela Merkel zur Bundesvorsitzenden der CDU aufstieg.

Später wurde es dann noch einmal verwirrend, nach dem Tor zum 2:1 erschien ein Bild des Mittelfeldspielers Tom Krauß auf der Anzeigetafel, obwohl doch der Stürmer Lukas Schleimer der Schütze war. Dieses Mal war aber ansonsten alles mit rechten Dingen zugegangen, kein Zweifel, keine offenen Fragen. Der 1. FC Nürnberg führte wieder, und er beendete das Zweitliga-Spitzenspiel gegen den SV Darmstadt 98 (und nicht gegen die Stuttgarter Kickers) schließlich als Sieger, nachdem André Leipold den Ball in der Nachspielzeit zum finalen 3:1 ins eigene Tor gelenkt hatte. Vorausgegangen war eine Flanke des eingewechselten Schleimer, der am Samstagabend maßgeblich daran beteiligt war, dass der Club seine Chance auf die Bundesliga-Rückkehr wahrte. Nun hat Nürnberg wieder beste Karten, wenn es um die Frage geht, wer nächste Saison in jener Liga spielt, in der auch Andreas Köpke die längste Zeit seiner Karriere aktiv war.

Trainer Klauß gibt jegliche Zurückhaltung auf: "Wir können jetzt das Visier hochklappen und Attacke geben."

Es sei "ein perfekter Abend" gewesen, sagte Nürnbergs Trainer Robert Klauß am Samstagabend und ging dann in die Offensive: "Wir können jetzt das Visier hochklappen und Attacke geben. Vielleicht sind wir der lachende Dritte." Welche Dynamik die Mannschaft im Zusammenspiel mit ihren Fans heraufbeschwor, welche Wucht sie der Darmstädter Körperlichkeit entgegensetzte, wie sie nach dem 1:1 erst wieder Halt und dann zurück ins Spiel fand, das konnte sich sehen lassen. "Wir haben uns nach und nach rausgearbeitet", sagte Klauß zum Darmstädter Sturm und Drang zu Beginn der zweiten Hälfte. Er nannte die Reaktion seines Teams "ein gutes Zeichen von der Mannschaft, dass sie das kann, dass sie in dieser Saison dazugelernt hat und es in der entscheidenden Phase auch anwenden kann".

Weil das Spiel trotz des immensen Darmstädter Widerstands ein gutes Ende für den Club nahm, dokumentierten die 90 Minuten eine durchaus erstaunliche Reife, die Nürnberg inzwischen mitbringt. Es hatte ja tatsächlich Hand und Kopf, was Spieler und Trainer am Samstagabend gleichermaßen zeigten. Erst lenkte Nikola Dovedan vor der Pause einen Freistoß mit der Stirn ins Tor, dann galt es, nach der Pause die Nerven zu bewahren und so manch brenzlige Situation im eigenen Strafraum zu überstehen - ehe Klauß draußen an der Seitenlinie ebenfalls Händchen und Köpfchen bewies: Zum einen änderte Nürnbergs Trainer in der entscheidenden Phase des Spiels das System und verlieh seinem Team damit wieder Halt, zum anderen schickte er Lukas Schleimer aufs Feld und gab der Partie die siegbringende Wendung.

Als es dann geschafft war, warf Klauß einen kurzen Blick auf die fünf noch ausstehenden Spiele und meinte: "Das Programm spricht für uns." Werder Bremen, Sandhausen, St. Pauli, Holstein Kiel und am letzten Spieltag Schalke 04: Das sind die fünf Mannschaften, denen die Nürnberger in dieser Saison noch begegnen. Fünf Teams, gegen die sie selbst entscheiden werden, ob die Gegner in Blau und Weiß nächste Saison eher Karlsruhe und Kiel oder doch Hoffenheim und Bochum heißen.

Vor etwas mehr als 20 Jahren jedenfalls, in der Saison 2000/01, als ein gewisser Köpke nach großartigen Paraden keine gelben Karten sah, da stieg der 1. FC Nürnberg am Ende in die Bundesliga auf.