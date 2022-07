1. FC Nürnberg:Jenseits des Erwartungshorizonts

Von Thomas Hürner, Hamburg

Wenn ein Fußballtrainer vorausschickt, dass er vorsichtig sein müsse mit dem, was er sagt, dann ist recht schnell klar, an wen die folgenden Sätze gerichtet sein werden. Kleiner Tipp: Die Person ist unparteiisch, aber in der Bewertung von mindestens einer Spielsituation eher unglücklich gewesen. Das galt am Samstag für Referee Florian Heft, den Nürnbergs Trainer Robert Klauß für eine einzige Szene lange und ausdauernd kritisierte.

In der Pressekonferenz nach der 2:3-Niederlage des 1. FC Nürnberg beim FC St. Pauli schaute Klauß so freudestrahlend drein wie Markus Söder beim Gedanken an die Ampelkoalition. Dieses "sehr enge Spiel" sei durch den Elfmeterpfiff maßgeblich beeinflusst worden, die "klare Fehlentscheidung" habe seinem Team den "Stecker gezogen" und stattdessen den Gegner elektrisiert - und ja, letztlich sei es doch so: Der Schiedsrichter solle laut Regelwerk nur dann pfeifen, wenn er sich "absolut sicher" sei. In der Praxis, so Klauß sinngemäß, werde diese Vorgabe aber eher wie eine freundliche Empfehlung interpretiert.

Klauß war wirklich nicht gut gelaunt, und das konnte man aus zwei Gründen gut nachvollziehen. Erstens: Der Elfmeterpfiff, der dem 2:0 der Paulianer vorausging, war in der Tat mindestens diskutabel, wenn nicht sogar ein fehlerhaftes Urteil. "Einer fällt und zwei stehen, und dann kriegt der einen Elfmeter", so beschrieb Klauß die Vorkommnisse im Strafraum.

Das traf den Kern der Sache, denn St. Paulis Stürmer Lukas Daschner wurde von den Nürnberger Defensivspielern nur hauchzart berührt, wusste aber, wie aus diesem Minimalvergehen das Maximum herauszuholen war. Aus wenig viel machen, das gelang dem Club im Gegenzug überhaupt nicht: Zur Halbzeit stand es 3:0 für St. Pauli, und nur vermeidbare Nachlässigkeiten der Heimelf vor den Nürnberger Treffern von Stürmer Kwadwo Duah (46.) und Enrico Valentini (90.) sorgten für ein Endergebnis, das den Eindruck eines Spiels auf Augenhöhe weckte.

Das führt zurück zur miesen Laune von Klauß und dem Grund Nummer zwei, der viel wichtiger ist als so eine Schiedsrichter-Fehlentscheidung, davon aber nicht ganz zu trennen ist.

Coach Klauß geht in seine dritte Saison beim Club - er kennt die hier üblichen emotionalen Ausschläge

So explizit hat das in Nürnberg noch niemand ausgesprochen, womöglich wird das auch nicht passieren, bis die Tabelle in ein paar Monaten mehr Aussagekraft haben wird. Aber es ist ja so: Wenn ein Fußballverein in der Vorsaison bis circa zum 30. Spieltag um den Aufstieg mitmischte und die Qualität im Kader daraufhin mutmaßlich anheben konnte, wenn die Verantwortlichen von gestiegenen Ambitionen sprechen und voller Spannung die neue Saison erwarten - nun, dann ist eben naheliegend, dass der Sprung in die Erstklassigkeit im klubinternen Erwartungshorizont liegen dürfte. Und wenn dieser Fußballverein auch noch der 1. FC Nürnberg ist, dessen Fans alleine deswegen groß träumen, damit sie sich hinterher gegenseitig erzählen können, wie schmerzhaft und enttäuschend und frustrierend ihr Club ist - ja, dann bedarf es eigentlich keiner weiteren Spekulationen über die sportlichen Ziele des Traditionsklubs.

Klauß, 37, geht in seine dritte Saison in Nürnberg, er kennt die emotionalen Ausschläge, die sich hier verselbstständigen können. Der junge Coach kennt aber auch die zweite Liga, er weiß daher, dass es in dieser Saison auf noch weitaus mehr ankommen wird als nur die Frage, ob ein Schiedsrichterpfiff im Mittelteil eines Fußballspiels nun berechtigt oder unberechtigt war. Denn schon der erste Spieltag hat angedeutet, wie eng die Kräfteverhältnisse im Unterhaus sind, es gab gleich mal Stolpereinlagen etlicher (Mit-)Aufstiegsaspiranten.

Noch ist es freilich zu früh für Interpretationen und Prognosen, die weit über das bisher Gesehene und Gezeigte der Teams hinausweisen. Dennoch sind die Nürnberger durch die Niederlage auf St. Pauli bereits ein wenig unter Druck geraten. Der Kiezklub, der ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis zu zählen ist, bestimmte größtenteils Rhythmus und Tempo und schaffte es häufig, die Gästemannschaft so aussehen zu lassen, als sei sie neu zusammengestellt worden und noch in einer Findungsphase.

Das ist aber mitnichten so, wenngleich der Club in dem erkrankten Johannes Geis auf jenen Mittelfeldakteur verzichten musste, der laut Klauß die "Abläufe" der gesamten Mannschaft garantiere. Doch ansonsten: Die etablierte Achse um Torwart Christian Mathenia, Abwehrchef Christopher Schindler bis zu Spielmacher Mats Möller Daehli war dabei. Dennoch gelang es den Nürnbergern nicht, den Druck zu erhöhen, wenn es geboten war, zum Beispiel nach dem Anschlusstreffer quasi mit dem Start der zweiten Hälfte durch Zugang Kwadwo Duah. Nicht zu übersehen war überdies, dass dessen junger Sturmkollege Christoph Daferner ebenfalls neu im Team ist und noch etwas Zeit brauchen wird, bis das Selbstbewusstsein so breit ist wie seine Schultern.

Daran, wie auch an allen anderen Dingen, werde man arbeiten, versicherte Klaus, "und dann geht's gleich weiter". Präziser: Am Samstag steigt bereits das Frankenderby gegen die SpVgg Greuther Fürth - jenes Spiel also, das wie kein anderes den labilen Gemütszustand der Club-Fans beeinflusst.