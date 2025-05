Der TSV 1860 München macht mit Erfolgstrainer Patrick Glöckner weiter. Wie der Fußball-Drittligist mitteilte, wird der 48-Jährige dank eines neuen Kontrakts auch zum Trainingsauftakt für die Saison 2025/26 am 22. Juni auf dem Platz stehen. Die Vertragsdauer wurde nicht bekannt gegeben. Glöckner hatte die damals abstiegsbedrohten Löwen Ende Januar als Nachfolger von Argirios Giannikis übernommen. In 17 Spielen holte er acht Siege und vier Remis, wodurch die Münchner souverän den Klassenverbleib sicherten. Am Samstag bestreiten sie gegen den FC Erzgebirge Aue ihr letztes Saisonspiel.„Fans, Umfeld und Mannschaft haben es mir leicht gemacht, dass ich mich gut einfinden konnte. Ich bin froh, dass ich durch den vorzeitigen Klassenerhalt direkt etwas zurückgeben konnte. Nun geht mein Blick nach vorne, und ich freue mich auf alles, was noch kommen wird und darauf, die Löwen-DNA auf dem Spielfeld weiterzuentwickeln“, erklärte Glöckner, der zuvor Hansa Rostock betreut hatte. Mit der Mannschaft wolle er weiter „mitreißenden Fußball voller Kampf und Leidenschaft bieten, damit unsere Fans so oft wie möglich glücklich aus dem Stadion gehen“.Sportchef Christian Werner sagte zur Vertragsverlängerung: „Patrick hat sich ab Tag eins voll eingebracht und konnte durch seine engagierte Arbeit die erforderliche Punktzahl zum Klassenerhalt erreichen. Ich habe ihn im Januar als akribischen Trainer mit einer klaren Spielphilosophie vorgestellt. Genau diese Eigenschaften hat er in den zurückliegenden Monaten bewiesen, und so freue ich mich, dass uns Patrick erhalten bleibt.“