Es war schon recht besinnlich geworden im Grünwalder Stadion. Vergangene Woche gab es hier ein Adventssingen mit einer Rekordbeteiligung von rund 2000 Besuchern, viele blaue 1860-Nikolausmützen waren zu sehen, und zu hören viel friedlichere Dinge als sonst. Am Samstag zündeten die Fans beim Heimspiel gegen den SC Verl ein beschauliches Feuerwerk außerhalb des Stadions, die Westkurve war mit Wunderkerzen zugedeckt.

Doch, doch, die vergangenen Wochen haben viele milde gestimmt bei 1860 München, nachdem die Mannschaft monatelang schlecht gespielt hatte. „Es wird dunkel, die Lichter gehen an“, auch Sechzigs neuer Trainer Markus Kauczinski hatte sich vorab gefreut auf ein Jahresabschlussspiel unter Flutlicht. Doch in der zweiten Halbzeit gegen Verl ging es doch noch einmal richtig hitzig zu, mit einem offenen Schlagabtausch, den die Löwen dann aber klar verloren: Eine Siegesserie endete abrupt, mit einem 0:2 (0:1) gegen ein Spitzenteam, das man mit einem Sieg überholt hätte. „Wir waren nicht so aktiv, wir haben viele Bälle verloren und waren nicht so präsent“, fasste Kauczinski die erste Halbzeit zusammen. Zum Jahresabschluss fand er aber am Magenta-Sport-Mikrofon auch versöhnliche Worte: „Wir haben es geschafft, oben anzudocken.“ Der Abstand zur Spitze mag jetzt noch einmal ein wenig größer geworden sein, aber in der Rückrunde geht es noch um etwas für die Löwen.

Verl hatte schon vor diesem Spiel auswärts mehr Tore geschossen (22) als im eigenen Stadion (20), und Trainer Tobias Strobl meinte vor dem Spiel: „Ich hoffe auf eine aktive Löwenmannschaft“, denn das würde der für die dritte Liga sehr ungewöhnlichen, offensiven Spielweise entgegenkommen. Es kam völlig anders: Verl dominierte die erste Halbzeit über weite Strecken, weil Sechzig sich recht leicht in die Defensive drängen ließ, obendrein war die Heimmannschaft mit den vielen Standard-Varianten der Gäste überfordert. Die früh verdiente Führung fiel nach einem einstudierten Eckball: Oualid Mhamdi war vom Strafraumrand aus ungedeckt eingelaufen, weil Sechzigs David Philipp sich viel zu leicht wegblocken ließ, Mhamdi traf sehenswert volley unter die Latte (12.).

Zeitweise wirkte es, als müsste sich die Mannschaft erst einmal wieder finden, nachdem Kauczinski diesmal zu mehreren Wechseln in der Startelf gezwungen war. Der 55-Jährige ist ein oft besonnener Trainer, der in Pressekonferenzen gerne ein „Oooch“-Gesicht macht, der die meisten Statistiken, mit denen er konfrontiert wird, als unwichtig abtut, etwa jene, dass es fünf Löwensiege in Serie schon sehr lange nicht mehr gab. Der Trainer-Routinier hat auch ein Talent dafür, Probleme zu relativieren oder gar wegzureden, und das fiel ihm angesichts der vier Siege in Serie zuletzt relativ leicht. Dabei gab es solch eine Personalsituation bei Sechzig auch schon lange nicht mehr: Der beste Stürmer, Sigurd Haugen, fällt mit einem Kieferbruch lange aus – unter der Woche war er in einem großen Medienmarkt einkaufen, seine gelbe Backe leuchtete durch die riesige Verkaufshalle. Kevin Volland wird nicht so lange ausfallen, fehlte aber am Samstag gegen den Favoriten aus der 26 000-Einwohner-Stadt in Ostwestfalen, und Abwehrspieler Siemen Voet fehlte wegen einer umstrittenen fünften gelben Karte, und das sind ja nur die, die neu dazugekommen sind.

Nach dem Rückstand besann sich die Mannschaft wieder auf ihre kämpferischen Fähigkeiten. Spielerisch blieb Sechzig zwar unterlegen, trotzdem hätte Patrick Hobsch beinahe den Ausgleich erzielt nach einer Hereingabe von Kilian Jakob (36.), der für Voet in die Startelf gerückt war.

Nach der Pause schien die Partie kurz sogar zu kippen, auch dank der frenetischen Zuschauer, die so sehr auf einen Sprung bis auf den Relegationsplatz drei gehofft hatten. Doch ein schlampiger Querpass von Clemens Lippmann mündete, wie schon vor einer Woche beim 2:1-Erfolg in Ingolstadt, in einer Unterzahl. Thore Jacobsen wusste die Situation nur noch mit einem Foul am Mittelkreis zu bereinigen, Der Kapitän, dessen Einsatz wegen einer Erkrankung sowieso fraglich gewesen war, musste nach 55 Minuten mit Gelb-Rot vom Feld. Kurioserweise folgte kurz danach mit einem Volley-Seitfallzieher von Philipp Maier eine der besten Chancen des Spiels (58.), Sechzig war jetzt gezwungen, aktiv zu sein, die Verler bekamen immer mehr Platz – folgerichtig fiel das 2:0 durch Alessio Besio (76.), jetzt wurde es ruhiger im Stadion, wenn auch nicht unbedingt besinnlicher.

Nach dem Spiel verabschiedeten sich alle mit sofortiger Wirkung in eine Winterpause, die für Kauczinski keine echte Pause darstellt: Am 3. Januar fliegen die Löwen ins Trainingslager in die Türkei, selbst dann werden viele der verletzten Spieler noch fehlen. Etwas Versöhnliches gab dann der lange nicht eingesetzte Florian Niederlechner mit in die Pause. Sein Vertrag hatte sich vergangene Woche mit einem Kurzeinsatz automatisch bis 2027 verlängert. „Ich bin nicht ganz zufrieden, ist ja klar“, sagte er über seine Bank-Rolle, aber er werde für Sechzig „alles bis zum letzten Tag“ geben. Und der gute Vorsatz: „Kraft tanken und dann Vollangriff 2026.“ Das war am Ende so besinnlich wie nur möglich.