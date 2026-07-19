Der TSV 1860 München hat Interimscoach Alper Kayabunar zum Cheftrainer für die erste Mannschaft befördert und mit einem Vertrag bis 2028 ausgestattet. Der 40-Jährige soll den Klub nach dem Zwangsabstieg in die Fußball - Regionalliga sportlich wieder stabilisieren.

Kayabunar hat die Sechziger nach dem Chaos der vergangenen Wochen bereits in der Saisonvorbereitung betreut. Während der vorigen Saison war der bisherige U21-Coach ebenfalls als Interimstrainer eingesprungen.

Auch sein bisheriger Assistent Vincent Saller erhielt einen Vertrag bis 2028. „Alper und Vincent haben in der vergangenen Saison in der Bayernliga Süd hervorragende Arbeit abgeliefert und den Meistertitel geholt. Auch in der Saisonvorbereitung konnten die beiden zeigen, dass sie die Richtigen für diese Aufgabe sind“, sagte Geschäftsführer Thomas Probst. „Daher haben wir uns voller Überzeugung und Freude entschieden, den beiden das Vertrauen zu schenken, und freuen uns auf den gemeinsamen Weg.“

Weil Investor Hasan Ismaik dem Klub im Juni ein Millionendarlehen kündigte, konnte der Verein die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Verbleib in der 3. Liga nicht mehr erfüllen. Die meisten Verträge der Profis hatten zudem keine Gültigkeit für die Regionalliga. Auch Trainer Markus Kauczinski, der den TSV 1860 sportlich auf Platz acht geführt hatte, blieb nicht bei den Münchner Löwen.