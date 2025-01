Die Hilflosigkeit hatte ein neues Wort geboren: „Basiselemente“. In seiner letzten Pressekonferenz als Trainer des TSV 1860 München hatte es Argirios Giannikis so auffällig oft in den Mund genommen – die Basiselemente müssten demnach beschworen werden – dass es offensichtlich keine anderen Lösungsansätze mehr gab. Wenig überraschend machte der Münchner Drittligist am Montagnachmittag dann auch von der Basisreaktion in solchen Fällen Gebrauch: „Ich danke Agi für seinen engagierten Einsatz …“, so erklärte Löwen-Geschäftsführer Christian Werner dann die Freistellung des 44-Jährigen, der übrigens selten länger als ein Jahr beim selben Verein arbeitet. Über seine Nachfolge werde zeitnah informiert, was im Kontext der Pressemitteilung bedeuten dürfte, dass der neue Trainer bereits das Dienstagstraining leiten wird.