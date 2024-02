1860-Präsident Robert Reisinger (links) nimmt den neuen Geschäftsführer Oliver Mueller in Empfang.

Von Christoph Leischwitz

Die Vorstellung eines kaufmännischen Geschäftsführers kann eine biedere Angelegenheit werden, aber natürlich nicht beim TSV 1860 München. Dabei hat Oliver Mueller alles versucht, sich so unaufgeregt wie möglich zu präsentieren. Der 45-Jährige kündigte zum Beispiel gleich an, sich aus diesem Streit beim Drittligisten, so gut es geht, herauszuhalten. Er musste dann aber freilich miterleben, wie es zu einem offenen Schlagabtausch zwischen dem Präsidenten Robert Reisinger und einem Blogger kam, dessen Medium vom Präsidium nicht gerne gesehen wird.