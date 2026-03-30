Bekannte Menschen erzeugen Bilder, die man vor dem geistigen Auge abruft, sobald ihr Name fällt. Kanzler Willy Brandt? Der Kniefall von Warschau. Quizmaster Hans Rosenthal? Der Luftsprung, wenn er „Das war spitze!“ rief. Karsten Wettberg, den Löwen-Fans ganz sicher in eine Reihe mit Willy Brandt stellen, hat sich mit einem Bild vom 16. Juni 1991 unsterblich gemacht. Der TSV 1860 München hatte gerade sein Aufstiegsspiel gegen Borussia Neunkirchen 2:1 gewonnen, als Wettberg bloß mit einer Unterhose bekleidet dem BR-Reporter Edgar Endres ein Interview gab. Die Fans hatten dem Trainer die Kleider vom Leib gerissen, nachdem er den Klub aus neun Jahren Bayernliga-Verbannung befreit und ihm die Selbstachtung zurückgegeben hatte.