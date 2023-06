Der TSV 1860 München bastelt weiter an einem Kader für die neue Saison. Nachdem 16 Spieler den Verein verlassen haben, werden täglich Zugänge gemeldet, zuletzt kamen Mittelfeldspieler Eroll Zejnullahu, 28, vom Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth, sowie der 1,97 Meter große Mittelstürmer Tarsis Bonga, 26, vom Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Zudem schließt sich auch noch Manfred Starke vom VfB Oldenburg den Löwen an. Den Wechsel des offensiven Mittelfeldspielers gab der Fußball-Drittligist am Mittwoch bekannt. Starke spielte zuvor für Hansa Rostock, Carl Zeiss Jena, den 1. FC Kaiserslautern und den FSV Zwickau. In der abgelaufenen Saison war der in Namibia geborene Fußballer für den VfB Oldenburg in 36 Spielen der Dritten Liga aktiv. Für die Niedersachsen erzielte er sechs Tore, vier weitere hat er vorbereitet, auch traf er beim 2:2 gegen die Löwen.