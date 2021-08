Von Philipp Schneider, München

Man hätte es vielleicht schon vor dem Anpfiff ahnen können, dass der TSV 1860 München doch noch Spiele gewinnen kann. Am Vormittag dieser Wiedergutmachungspartie gegen Viktoria Köln hatte 1860 eine jener Pressemitteilungen verschickt, von denen man sich immer fragt, warum überhaupt jemand auf den Senden-Knopf drückt. Es findet ja sowieso nirgends Erwähnung, wenn ein Fußballklub einen neuen Kleinstsponsor aufgetan hat. Aber dieses Sponsoring war auf sehr vielen Ebenen hochinteressant: Bei einem Treffen der 1860-Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer und Günther Gorenzel mit Merchandising-Geschäftsführer Anthony Power (!), hieß es, sei die Zusammenarbeit mit einem Kaffee-Röster vereinbart worden, der nun - hold on to your seat - einen individuellen "Löwen-Kaffee" herstellt. "Mit viele Liebe zum Detail haben wir aus zahlreichen Kaffeebohnen einen speziellen Löwen-Kaffee kreiert, der beim Trinken ähnliche Glücksgefühle erzeugen soll, wie wenn unser Team ein Tor schießt", hieß es in der Mitteilung.

Das musste einer erst mal sacken lassen wie Kaffeesatz.

Tatsächlich verhielt es sich ja mit der Mannschaft von 1860 in dieser Saison wie mit einem dieser Kaffee-Blends aus verschiedenen Bohnen: Ganz selten gab es ausreichend Arabica, sehr oft zu viel Robusta. Zuletzt, beim 0:3 gegen zuvor torlose Lauterer, dominierten die Bohnen Uninspirierta und Behäbiga - und nun gegen Viktoria Köln? Rührte Trainer Michael Köllner einfach mal wieder einen Retro-Kaffee an, der so lecker geschmeckt hatte in der Vorsaison. 3:0 (1:0) gewannen die Löwen am Dienstagabend - nach Toren von Richard Neudecker (40.), Dennis Dressel (55.) und Merveille Biankadi (83.) "Entscheidend war, dass wir vor der Pause in Führung gegangen sind", resümierte Köllner anschließend. "Für uns war es auch ganz wichtig, dass wir nach einer Niederlage zurückgekommen sind und von der ersten Sekunde an gezeigt haben, dass wir das Samstagsspiel vergessen machen wollen."

Trainer Köllner wirbelte seine Elf diesmal ordentlich durch

Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel, der ja die Gabe besitzt, manchmal die Dinge so kompliziert auszudrücken, dass sie keiner mehr versteht, sagte vor der Partie: "Für uns ist es jetzt die Herausforderung, in die Komplexität eine gewisse Balance reinzubringen." Er hätte auch sagen können: Wir spielen jetzt mal wieder so wie in der Vorsaison. Als wir nicht mit zwei Stürmern experimentierten, sondern alles auf Sascha Mölders setzten und den Taktgeber Neudecker im Mittelfeld. Köllner jedenfalls wirbelte seine Elf diesmal ordentlich durch in all ihrer Komplexität: Er nominierte Deichmann, Moll, Neudecker und Lex für Goden, Tallig, Staude und Bär. Lex gab dabei keinen Mölders gleichgestellten Stürmer, sondern die bewährte Aushilfskraft am Flügel.

Dass aber die Saison 21/22 trotz überwiegend unverändertem Kader nicht die Saison 20/21 ist, das dämmerte den Löwenfans schon nach fünf Minuten: Mölders lief nach einem Laufpass von Biankadi unbedrängt auf Kölns Torwart Moritz Nicolas zu. In früheren Tagen hätte Mölders, 37, den Kölner ruckzuck vernascht wie einen Halve Hahn. Diesmal schoss er ihn an. Aber sowas hat nichts mit dem Alter zu tun. Sowas ist halt Stürmerpech.

Immerhin zeigten die Löwen eine sogenannte Reaktion, wie es so schön heißt. Das ist im Fußballsprech immer positiv gemeint. Die Münchner zauberten nicht. Aber sie machten ordentlich Druck, sie liefen, liefen und liefen. Einmal bekam Neudecker in aussichtsreicher Position den Ball nicht unter Kontrolle. Einmal verpasste Lex nach einer herrlichen Hereingabe von Biankadi die Führung.

Nanu, dachten sich wohl die Kölner, wir sind ja vielleicht gar nicht chancenlos auf Giesings Höhen? Nachdem Youssef Amyn alleine auf Marco Hiller zugerannt war und eigentlich hätte treffen müssen, setzte auch noch Seokju Hong den Nachschuss ans rechte Außennetz. Kurz darauf stürmte Daniel Buballa heran, der Münchner Niklas Lang klärte in höchster Not als letzter Mann vor der Torlinie. Und dann ist es in der dritten Liga gerne mal so, dass eine Mannschaft, die eigentlich 2:1 führen müsste, plötzlich 0:1 in Rückstand gerät.

Aber dieses Tor war den fleißigen Löwen zu gönnen; vor allem Neudecker, der zuletzt beim 0:0 gegen Türkgücü sogar 90 Minuten lang von der Bank hatte zusehen müssen, wie sein Einsatz einer Taktik mit zwei Stürmern zum Opfer fiel. "Warum sollte ich ihn von der Bettkante stoßen? Der bleibt schön bei mir im Bett liegen und wird heftig umarmt", hatte sich Köllner danach gerechtfertigt. Und nun also zahlte ihm Neudecker diese seltene Zuneigung zurück mit einem feinen Dribbling und einem sehenswerten Torabschluss ins linke Toreck.

In Unterzahl kreieren die Gäste mehr Chancen als die Löwen

Bevor es in die Kabinen ging, sah Kölns Maximilian Rossmann Gelb-Rot nach einer Notbremse an Lex. Und Mölders verpasste das 2:0, indem er den nächsten Ball in die Arme von Torwart Nicolas schob.

Das machte aber nichts. Weil Dressel zehn Minuten nach Wiederanpfiff nach Vorlage von Philipp Steinhart und mit viel Übersicht aus dem Rückraum einschob zum Endstand. Nur nervige Chronisten würden unken, dass kurz zuvor der Kölner Jeremias Lorch noch eine exzellente Chance zum Ausgleich gehabt hatte - seinen strammen Schuss lenkte Hiller im letzten Moment über die Querlatte. Überhaupt folgte die Partie weiterhin jenem seltsamen Muster: Immer wieder vergab Köln beste Chancen - wie jene von Handle (67.) und Lorch (71.) -, es trafen aber ausschließlich die Gastgeber mit ihrer Retro-Mischung. Den Schlusspunkt setzte schließlich Biankadi, der einen Eckball im Tor unterbrachte.

Und als dann die Löwen im Grünwalder Stadion das Lied anstimmten, wonach die Kameradschaft bei 1860 alles ausmacht, da interessierte es höchstens noch die Kölner, dass diese Partie ebenso gut 0:3 hätte ausgehen können.