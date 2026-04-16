Der TSV 1860 München hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Tunay Deniz um eine weitere Saison bis zum Sommer 2027 verlängert. Der 32-Jährige fehlt den „Löwen“ aktuell in der 3. Fußball-Liga seit einer Ende vergangenen Jahres erlittenen schweren Knieverletzung.

„Tunay kann mit seinem kreativen Potenzial weitere Qualität in unser Spiel bringen. Deshalb freuen wir uns, dass er so weit ist, bald wieder ins Training einzusteigen, und bereits zum Vorbereitungsstart wieder vollumfänglich zur Verfügung steht“, sagte Geschäftsführer Manfred Paula vor dem Gastspiel am Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Saarbrücken.