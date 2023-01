In Mannheim liefen die Spieler des TSV 1860 mit Trauerflor auf: in Gedenken an den früheren deutschen Nationalspieler Hans Rebele, der kurz vor seinem 80. Geburtstag verstorben war. Der Offensivspieler war nach einem Infarkt am offenen Herzen operiert worden. Rebele gehörte der Meistermannschaft der Löwen aus der Bundesliga-Saison 1965/66 an. Schon ein Jahr zuvor stand er mit den Löwen in London im Endspiel um den Europapokal der Pokalsieger (0:2 gegen West Ham United). Zwischen 1963 und 1969 bestritt der gelernte Bankkaufmann 115 Bundesligaspiele für die Sechziger und erzielte dabei 23 Tore. Seine Karriere klang von 1972 bis 1975 beim FC Wacker Innsbruck in Österreich aus. Rebele wird an diesem Montag auf dem Münchner Ostfriedhof beigesetzt, um 12.45 beginnt die Trauerfeier.