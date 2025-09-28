In den vergangenen Jahren hatte sich der TSV 1860 stets erst tief in der Saison vom jeweiligen Übungsleiter getrennt. Doch jetzt durchbrechen die Löwen diesen Zyklus.

Es war ein wenig rätselhaft geblieben, damals im Mai, warum sich Patrick Glöckners Vertragsverlängerung so lange hinzog. Glöckner hatte die Mannschaft im Februar übernommen und aus einer schweren sportlichen Krise früh vor dem Abstieg bewahrt. Das Zögern war aus damaliger Sicht schon deswegen schwer verständlich, weil sogar sein Vorgänger Argirios Giannikis diese Verlängerung bekommen hatte, obwohl dessen Mission Ligaverbleib sehr viel zäher dahergekommen war.