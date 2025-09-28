Zum Hauptinhalt springen

Meinung1860 München:Die frühe Trainer-Entlassung signalisiert eine neue Entschlossenheit

Kommentar von Christoph Leischwitz

Lesezeit: 2 Min.

Nach der Trennung von Patrick Glöckner, ist nun aus dem Verein zu hören, wird ein bodenständiger Nachfolger gesucht, der mal wieder richtig gut zu 1860 passt.
(Foto: Ulrich Wagner/Imago)

In den vergangenen Jahren hatte sich der TSV 1860 stets erst tief in der Saison vom jeweiligen Übungsleiter getrennt. Doch jetzt durchbrechen die Löwen diesen Zyklus.

Es war ein wenig rätselhaft geblieben, damals im Mai, warum sich Patrick Glöckners Vertragsverlängerung so lange hinzog. Glöckner hatte die Mannschaft im Februar übernommen und aus einer schweren sportlichen Krise früh vor dem Abstieg bewahrt. Das Zögern war aus damaliger Sicht schon deswegen schwer verständlich, weil sogar sein Vorgänger Argirios Giannikis diese Verlängerung bekommen hatte, obwohl dessen Mission Ligaverbleib sehr viel zäher dahergekommen war.

