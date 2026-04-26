Der erste Blick, so hatte es Geschäftsführer Manfred Paula unter der Woche gesagt, „muss nach vorne gehen“. In der Schlussphase der Saison hörte sich das natürlich so an, als ob doch bitte niemand mehr nachfragen soll, warum die Tabellenspitze für 1860 München so weit entfernt ist. Doch Paula hatte diesen Satz anders gemeint, er meinte die Spieler auf dem Feld und deren Zukunft im Verein. Am Samstag in Minute 37 bot Thore Jacobsen Anschauungsmaterial dafür, worauf Paula abzielte: Er nahm 30 Meter vor dem eigenen Tor einen Ball an, weil er aber mehrere Gegenspieler in seinem Rücken wusste, entschied er sich für den halbhohen, riskanten Rückpass zu Torwart Thomas Dähne. Den Fans gefiel das hörbar nicht gut, und Paula dürfte sich bestätigt gefühlt haben.

Denn Jacobsen, der am Samstag gegen den SSV Ulm noch einmal als Kapitän auflief, ist einer von sechs Spielern, die keine Vertragsverlängerung mehr unterzeichnen dürfen beim TSV 1860 München. Das hatte der Klub unter der Woche bekanntgegeben. Sie sind wohl die Opfer der ersten, schonungslosen Analyse einer Spielzeit, die mit großen Aufstiegshoffnungen startete, den Löwen aber nach dem neuerlichen Scheitern noch mehr den Nimbus der Unaufsteigbaren aufdrückt. Da half auch der 3:2 (0:0)-Sieg gegen Ulm nicht, der übrigens den Abstieg der schwäbischen Spatzen fast schon besiegelte.

In einem wilden, unstrukturierten Spiel war Keeper Dähne der beste Sechziger. Für das Selbstvertrauen all jener, die in Giesing bleiben werden, dürfte vor allem das Tor von Florian Niederlechner neun Minuten nach seiner Einwechslung wichtig gewesen sein: Der Ex-Bundesligaprofi erzielte das wichtige 3:1 neun Minuten nach seiner Einwechslung (84.), und damit sein erstes Liga-Tor seit dem 9. August – seiner Freude war anzusehen, dass einiges von ihm abfiel.

Drei der designierten Abwanderer durften sich in der Startelf noch einmal für andere Vereine empfehlen. In jeglichen Medien war zunächst von einem radikalen Umbruch, gar von einem „Kader-Beben“ zu lesen gewesen. Das lag gar nicht mal so sehr an dem halben Dutzend Spieler, die gleichzeitig auf dem Transfermarkt landen – vergangene Saison hatte Sechzig eine zweistellige Zahl verabschiedet – sondern an deren Namen: Jesper Verlaat war Abwehrchef und Publikumsliebling, hatte allerdings verletzungsbedingt seit September nicht mehr gespielt; Raphael Schifferl hatte ihn zumindest in den vergangenen Wochen stabil vertreten. Neben Jacobsen müssen sich auch David Philipp, Maximilian Wolfram und Morris Schröter verabschieden.

Fanliebling, nicht mehr erwünscht: Der seit September verletzte Kapitän Jesper Verlaat, hier als Zuschauer beim Spiel gegen Ulm (li.), muss den Klub nach der Saison verlassen. Ulrich Wagner/Imago

Im Stadion lösten diese Weggänge aber keinerlei Proteste aus, bei Fans in der Westkurve wie in der Stehhalle war sogar Verständnis herauszuhören, verglichen mit dem emotionalen Abschied des überaus beliebten Torhüters Marco Hiller vor knapp einem Jahr. Natürlich wurden aus dem Umfeld Stimmen laut, dass die Bekanntgabe nicht nur unromantisch, sondern auch ein wenig unsachlich vonstattengegangen sein soll. Am Samstag war aus dem Umfeld eines Spielers zu hören, dass man doch gerne zumindest einen Grund gehört hätte, warum nicht mehr mit einem geplant wird.

Die Verbleibenden sagten dazu freilich wenig. „Das ist in dem Geschäft normal, dass Verträge auslaufen. Auf der persönlichen Ebene ist es natürlich schade“, sagte Dähne, dessen Vertrag bereits verlängert wurde. „Es ist kein Geheimnis, dass ich mit den Spielern sehr gut befreundet bin, man fühlt da mit. Aber was soll man sagen: Das ist das Geschäft“, sagte Tim Danhof, der nach eigener Aussage gerade noch verhandelt. Diesbezüglich dürfte der Rechtsverteidiger seine Situation verbessert haben, denn er eröffnete mit einem direkt verwandelten Freistoß die späte Torflut (74.).

Eines ist klar: Der Kader der Löwen muss günstiger werden

Für die kommende Saison will Paula nun „mutig nach vorne“ agieren lassen, die Spieleröffnung wurde, wenig überraschend, als Großbaustelle markiert. Dass gleich zwei Innenverteidiger gehen müssen, legt die Vermutung nahe, dass Trainer Markus Kauczinski in der kommenden Saison wieder mit einer Viererkette spielen lassen möchte.

Doch die Personalentscheidungen dürften nicht allein sportliche Gründe haben, sondern standesgemäß auch finanzielle – einige der Weggänge gehörten wohl zu den Spitzenverdienern. Als Kauczinski im Oktober verpflichtet wurde, hatte Präsident Gernot Mang gesagt: „Der neue Trainer muss ein gestandener Profi sein, der vor allem die Jugend mitnimmt und die Jugendspieler integriert.“ Die Tatsache, dass Manfred Paula vom Nachwuchsleiter zum Geschäftsführer gehoben wurde, ist da nur konsequent. Paula betonte am Samstag, man habe bei Sechzig „das Glück, dass wir im eigenen NLZ den einen oder anderen Spieler haben, der die Kriterien schon erfüllt“, die gesucht werden. Kurz: Der Kader muss günstiger werden. Es handelt sich in gewisser Weise um eine Emanzipation von Investor Hasan Ismaik, der immer noch Investor ist, obwohl er das eigentlich nicht mehr sein möchte. Ganz vielleicht mag er noch einmal Gelder für teurere Spieler bewilligen, aber offenkundig nicht jetzt, in der Planungsphase.

Immer wieder ist zu hören, dass interessierte Investoren auf Ismaik zugehen, der seine Anteile seit Längerem abstoßen möchte, und ebenso regelmäßig ist zu hören, dass die Verhandlungen scheitern. Im Hinblick auf die Kaderplanung zeigt sich Sechzig dieser Tage sehr viel konsequenter.