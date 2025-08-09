Feiertagsstimmung beim ersten Heimspiel des TSV 1860 München. Beim 3:1-Sieg gegen Osnabrück tritt die Mannschaft auf wie ein Spitzenteam. Gewinner des Tages ist Rückkehrer Kevin Volland.

Von Christoph Leischwitz

Selten tritt im Fußball das Erwartbare ein, noch seltener bei 1860 München, doch am Samstag war das so. Ob es ein typisches Volland-Tor war, dieser Heber, wurde der namensgebende Schütze nach dem Spiel gefragt „Ja, würde schon sagen. Instinkt einfach.“ Nach 15 Jahren im Grünwalder Stadion wieder zu treffen, „das ist schon geil, da kribbelt’s“. Fand Kevin Volland und fanden auch alle anderen an diesem heißen Samstagnachmittag, der von Beginn an so dampfend-geschichtsschwanger daherkam, phasenweise gar ins Kitschige abdriftete und nach einer Schwächephase der Sechziger in einem verdienten 3:1 (2:0)-Sieg über den VfL Osnabrück mündete. Trotz der Hitze hatte Trainer Patrick Glöckner über 70 Minuten lang die selben elf Spieler rackern lassen, Kapitän Jesper Verlaat sagte hernach mit einem sonnenbrandverdächtigen Gesicht: „Bis zur 60. oder 70. Minute war das absolut souverän.“