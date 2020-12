Doppeltorschütze in Kaiserslautern, Fünffachtorschütze in dieser Woche: Sascha Mölders.

Von Markus Schäflein

Sascha Mölders überreichte Rudi Bommer ein Trikot, Bommer schenkte Komplimente zurück. Es war eine weihnachtliche Präsentübergabe, selbstverständlich mit angemessenem Abstand, die am Dienstagabend nach dem 3:0-Sieg des TSV 1860 München in Kaiserslautern bei Magenta Sport zu sehen war. Bommer, mittlerweile TV-Experte, habe ihm einst als Trainer beim MSV Duisburg in der Saison 2007/08 seine ersten Bundesliga-Minuten geschenkt, berichtete Mölders dankbar, "er hat an mich geglaubt". Da kann man sich schon mal mit einem Trikot revanchieren. Und Bommer lobte: "Er ist ein Straßenfußballer, ein Instinktfußballer. Es macht wirklich Spaß, ihm zuzuschauen."

Als Extra-Weihnachtsüberraschung verkündete der bald 36-jährige Mölders, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, auf die festlich vorgetragene Frage von Bommer: "Es macht Spaß, und im Sommer wird nicht Schluss sein." Während der vergangenen Saison hatte Mölders ja schon mit einem Rückzug aus dem Profigeschäft geliebäugelt, dann entschied er sich doch für einen Verbleib, und jetzt hat er sichtlich wieder großes Gefallen gefunden am Job.

Die Leistung der Mannschaft sei "taktisch richtig reif" gewesen, findet Köllner

Michael Köllner, der Trainer des Münchner Fußball-Drittligisten, wirkte von dieser öffentlichen Ankündigung überrascht. Er lobte Mölders, den Doppeltorschützen in Kaiserslautern und Fünffachtorschützen in dieser Woche natürlich auch ("Wenn man ihn heute gesehen hat, hat man sein Alter nicht erkannt"). Und er hatte jüngst ja selbst angedeutet, dass es nicht die letzte Saison des Stürmers bei Sechzig sein könnte. Eine Debatte über eine Vertragsverlängerung wollte er nun aber nicht aufkommen lassen. "Das ist der völlig falsche Ansatz. Am Ende müssen wir Leistung liefern, und dann erledigen sich die Dinge von alleine", sagte Köllner in der Pressekonferenz. "Und das trifft nicht nur auf Sascha Mölders zu, sondern es laufen auch von anderen Spielern die Verträge aus." Er hoffe, "dass das jeden beflügelt, in den nächsten Wochen weiter Gas zu geben und wir keine Diskussion kriegen: Wann verlängert wer und zu welchen Bezügen? Wir tun gut daran, dass wir uns im Hier und Jetzt bewegen, und im Hier und Jetzt hat jeder einen Vertrag. Und da soll gefälligst jeder Gas geben, bevor wir uns dann mit Themen beschäftigen, was über den 30.6. hinaus ist."

Was die Analyse der ziemlich einseitigen Partie anging, waren sich Mölders und Köllner völlig einig. "Ich glaube, dass man hier nie das Gefühl hatte, dass Kaiserslautern gegen uns ein Tor schießen kann, das muss man ganz ehrlich sagen", sagte Mölders, und wenn man mal von einer Phase zu Beginn der zweiten Spielhälfte absah, war das so korrekt. Köllner wusste, was seine Mannschaft zur Lauterer Schwäche beigetragen hatte: "Das war taktisch heute richtig reif", fand er. "Wir waren gut eingestellt, waren sehr präsent, sehr griffig in den Zweikämpfen."

Am Freitag (19 Uhr) wollen die Löwen gegen Wehen Wiesbaden nachlegen, um in der Spitzengruppe in die Mini-Winterpause zu gehen. "Da können wir aus zwei Siegen eine tolle Woche machen", sagte Köllner, "und dann haben wir, glaube ich, ein sehr schönes Weihnachtsfest." Auch wenn vermutlich keine neuen Verträge unterm Christbaum liegen.