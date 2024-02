"Ich habe auch das Temperament des Südens in mir"

"Bevor ich was mache, wovon ich nicht überzeugt bin, warte ich lieber": Argirios Giannakis, 43.

Interview von Korbinian Eisenberger und Christoph Leischwitz

In der Kantine der Löwen wird gerade das Mittagessen serviert, es gibt griechischen Salat und Wiener Schnitzel, und das passt irgendwie zu diesem Arbeitstag auf dem Gelände des TSV 1860 München, wo seit einigen Wochen ein Deutsch-Grieche das Sagen hat, weniger in der Küche, mehr auf dem Trainingsplatz. Argirios Giannikis, 43, ist als Cheftrainer der Giesinger nach fünf Spielen unbesiegt. Vor dem Oberbayernduell gegen Ingolstadt mit dem einstigen Sechzig-Coach Michael Köllner spricht Giannikis über seine Erfahrungen in Griechenland, seine Spielphilosophie - und warum er sich den Job als Löwentrainer antut.