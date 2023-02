Es mag unbedeutend sein, dass Günther Gorenzel Sternzeichen Waage ist, doch zurzeit nimmt er neben den Wörtern "wirtschaftliche Möglichkeiten" (für eine Trainerverpflichtung) vor allem das Wort "Balance" oft in den Mund. Ziel sei es, mit dieser Balance die Abwehr des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München zu stabilisieren und so wieder zu Erfolgen zu führen. Wann indes der neue Trainer gefunden ist, steht in den Sternen. Geschäftsführer Gorenzel wird an diesem Samstag im Auswärtsspiel beim SV Meppen (14 Uhr) weiter als Interimscoach auf der Bank sitzen.

Der 51-Jährige verteidigte dann auch seine Systemumstellung auf ein 4-2-3-1 und fand, dass Spieler wie Jesper Verlaat und Quirin Moll beim unglücklichen 2:2 in Oldenburg vergangenen Sonntag ihre Sache gut gemacht hätten - Verlaat stand unter Vorgänger Michael Köllner seit der Winterpause, Moll schon viel länger nicht mehr in der Startelf. Außerdem kehrt Yannick Deichmann nach einer Gelbsperre zurück, diese hat nun allerdings Linksverteidiger Phillipp Steinhart abzusitzen. Meppen ist seit Mitte August in der Liga ohne Sieg.