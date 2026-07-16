Es waren umtoste Tage in Giesing, was daran lag, dass die Bild-Zeitung zum Wochenende gefragt hatte, ob dem TSV 1860 München nun der „Kollaps“ drohe. Wenig später konkretisierte sie gar in der Überschrift, den Löwen drohe womöglich der „Komplett-Kollaps“. Im Grunde war diese Ergänzung nicht notwendig, ist doch ein Kollaps per se „das komplette Versagen eines komplexen Systems“, also immer komplett. Aber eine Alliteration ist andererseits immer angebracht.

Streng genommen, war das meiste nicht falsch, das in dem Artikel aufgeführt wurde; es blieb halt bloß nicht mehr allzu lange richtig. Am Wochenende hatten die Löwen nach der Vorinsolvenz ihrer alten Spielbetriebsgesellschaft (KGaA) für ihre neue Profifußball-GmbH ja tatsächlich noch kein Trainingsgelände, kein Stadion, kein Ticketing und keine Spieler. Allerdings standen die entscheidenden Einigungen unmittelbar bevor. Präsident Gernot Mang sah sich zu einem Statement am Samstag beim vereinsnahen Internetportal sechzger.de genötigt: „Wir arbeiten mit Hochdruck und höchster Professionalität daran, alle notwendigen Themen Schritt für Schritt abzuarbeiten.“

Der erste Schritt war eine Bekanntgabe zum Ticketing am Montag; der zweite der Mietvertrag der neuen GmbH mit der Stadt München über das Grünwalder Stadion am Mittwoch; der dritte die Bekanntgabe des Ausrüsters für die Mannschaften der neuen GmbH am Mittwochabend. Es ist das Münchner Startup-Unternehmen Societas, das in den vergangenen beiden Jahren bereits Trikots für den Stammverein produziert hat, während die Merchandising GmbH von Investor Hasan Ismaik weiterhin Trikots von Joma verkauft. In einem vierten Schritt wurden am Donnerstag die ersten Spieler präsentiert, zuerst der zentrale Mittelfeldspieler Tunay Deniz, der bereits angekündigt hatte, auch in der Regionalliga für die Löwen spielen zu wollen.

Der fünfte Schritt, und der wichtigste, wurde ebenfalls an diesem Donnerstag abgearbeitet: Die KGaA, die zu 60 Prozent Ismaik gehört und sich in Vorinsolvenz befindet, stellt der neuen Gesellschaft des Stammvereins (GmbH) ihre Infrastruktur gegen Miete zur Verfügung. Ein entsprechender befristeter „Vertrag über die temporäre und entgeltliche Bereitstellung von Dienstleistungen und Infrastruktur“ wurde mit Insolvenzverwalter Max Liebig geschlossen, wie der Stammverein am Donnerstagabend bekannt gab: „Mit dieser Vereinbarung werden die organisatorischen, operativen und infrastrukturellen Voraussetzungen für den bevorstehenden Spielbetrieb in der Regionalliga Bayern geschaffen.“

Konkret kann nun die Mannschaft auf dem Gelände an der Grünwalder Straße trainieren; die neue GmbH dürfte zudem einen kleinen Personalstamm, etwa für Spieltagskoordination und sportliches Know-how, in Anspruch nehmen sowie Räumlichkeiten in der Geschäftsstelle erhalten. Darüber hinaus ist dieser Schritt aber auch aus anderem Grund ein entscheidender: Er legt nämlich nahe, dass Liebig es nicht mehr für wahrscheinlich hält, dass die bisherige KGaA noch gerettet werden kann. Sondern er konzentriert sich offenkundig darauf, die Insolvenzmasse zu erhöhen, sprich: noch Einnahmen zu generieren, um den Gläubigern möglichst viel zahlen zu können.

Diesem Plan folgend, das ist eine schlechte Nachricht für den Stammverein, dürfte Liebig Fußballspieler, die noch einen Vertrag bei der KGaA haben und eine nennenswerte Ablöse bringen können, doch kaum freigeben. In Xaver Kiefersauer wurde bereits ein Talent zum 1. FC Nürnberg transferiert, das von dort zunächst an den Drittligisten Würzburger Kickers verliehen wird; das bringt bereits Geld in die Insolvenzkasse. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um eine Handvoll Jungprofis, die im Laufe der vergangenen Saison in die erste Mannschaft befördert wurden und dort Drittliga-Einsätze absolviert haben. Das Gros der Spieler sind Akteure der Bayernliga-U21; Fünftligaspieler werden vom Portal Transfermarkt.de fast schon grundsätzlich mit null Euro bewertet, was in den allermeisten Fällen der Realität entspricht.

Ismaik appelliert: „Schützt euer Geld genauso, wie ihr eure Liebe zum Klub schützt.“

Dazu kommt die Frage, wie der Dauerkartenverkauf ablaufen soll. Ismaik hatte zu diesem Thema zahlreiche Posts in den sozialen Medien abgesetzt; die Zusammenarbeit des Investors mit der Kommunikationsagentur Heller & Partner („Mit unserer Arbeit verhindern wir Imageschäden“) ist bereits wieder beendet, er postet nun wieder, was er möchte. Ismaik fragte: „Wenn das Geld für die Dauerkarten bereits bezahlt wurde, was ist damit geschehen? Und wurden die Rechte der Dauerkarteninhaber klar geregelt?“ Ein User entgegnete: „Ich denke nicht, dass es der richtige Zeitpunkt ist, ausgerechnet die Insta-Crowd nach Details des deutschen Insolvenzrechts zu befragen.“

Ismaik appellierte jedenfalls: „Schützt euer Geld genauso, wie ihr eure Liebe zum Klub schützt. Liebe entbindet niemanden von der Pflicht zur Transparenz.“ Ganz transparent: Es waren Ismaiks Berater, die die Dauerkarteneinnahmen der kommenden zwei Jahre an einen externen Dritten verpfänden wollten, um die Drittligalizenz zu sichern. Und letztlich gründet der Lizenzentzug in Ismaiks Darlehenskündigung, die erfolgte, nachdem die Dauerkarten bereits verkauft worden waren. Da bleiben nicht mehr viele „Fragen zum Nachdenken“, die Ismaik so gerne stellt.

Zum Verkauf der neuen Tickets ist ein konkretes Modell zu erwarten, gegen das sich die KGaA nicht wehren könnte, selbst wenn sie es theoretisch wollte. Laut Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hat grundsätzlich jede Person das Recht, „das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen (…) zu übermitteln“ – das ist das so genannte „Recht auf Datenübertragbarkeit“. Auf Anweisung der Karteninhaber hin ist die KGaA verpflichtet, die Datenübertragung an einen neuen Dienstleister durchzuführen, „soweit dies technisch machbar ist“.

Es sind komplexe Vorgänge, die bis zum Start in die Regionalliga Bayern passieren müssen. Darauf hatte auch Mang hingewiesen: „Ein solcher Prozess lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen – dafür braucht es zahlreiche Verhandlungen.“ Der wichtigste Schritt, um den Kollaps abzuwenden, wurde am Donnerstag jedenfalls gemacht. Ismaik erklärte bei Facebook: „Die Ankündigung neuer Regelungen oder der Abschluss neuer Verträge bedeutet für sich genommen nicht, dass die weiterhin offenen rechtlichen Fragen geklärt sind. Ebenso wird ein Schritt nicht allein dadurch rechtmäßig, dass er öffentlich bekannt gegeben wurde.“ Und fragte mal wieder etwas: „Falls sich später herausstellt, dass diese Schritte ohne tragfähige rechtliche Grundlage erfolgt sind, könnten daraus Haftungsfragen oder Schadensersatzansprüche entstehen?“