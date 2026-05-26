Hasan Ismaik kündigt kurzfristig seinen Darlehensvertrag, Manfred Paula geht juristisch dagegen vor und wechselt in die Notgeschäftsführung: Den Löwen fehlen zum 3. Juni 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz.

Der 2. Juni 2017 ist als „schwarzer Freitag“ in die überaus bunte Historie des TSV 1860 München eingegangen. Damals verweigerte Investor Hasan Ismaik dem Klub nach dem Abstieg aus der zweiten die finanzielle Unterstützung für die dritte Liga – die Löwen landeten am Ende in der viertklassigen Regionalliga Bayern. Der 3. Juni 2026 ist ein Mittwoch – ansonsten erinnert die Lage an der Grünwalder Straße extrem an die Situation von vor neun Jahren. Erneut steht der Absturz ganz konkret bevor.