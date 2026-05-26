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Lizenz des TSV 1860 München gefährdet1860 droht der Sturz in die Regionalliga

Lesezeit: 4 Min.

Investor Hasan Ismaik hat das Interesse an 1860 verloren.
Investor Hasan Ismaik hat das Interesse an 1860 verloren. Ulrich Wagner/Imago

Investor Ismaik kündigt kurzfristig seinen Darlehensvertrag, Geschäftsführer Paula geht juristisch dagegen vor und wechselt in einen Notmodus: Den Löwen fehlen zum 3. Juni 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz.

Von Markus Schäflein

Der 2. Juni 2017 ist als „schwarzer Freitag“ in die überaus bunte Historie des TSV 1860 München eingegangen. Damals verweigerte Investor Hasan Ismaik dem Klub nach dem Abstieg aus der zweiten Liga die finanzielle Unterstützung für die dritte Liga – die Löwen landeten am Ende in der viertklassigen Regionalliga Bayern. Der 3. Juni 2026 ist ein Mittwoch – ansonsten erinnert die Lage an der Grünwalder Straße extrem an die Situation von vor neun Jahren. Erneut steht der Absturz ganz konkret bevor.

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