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Keine Lizenz für die 3. Liga„Sad day“: 1860 München steigt in die Regionalliga ab

Lesezeit: 5 Min.

Hasan Ismaik bei einem Besuch der Geschäftsstelle im Sommer 2025.
Hasan Ismaik bei einem Besuch der Geschäftsstelle im Sommer 2025. Ulrich Wagner/Imago

Weil eine vom e.V. vorbereitete Vertragsversion von Hasan Ismaik nicht angenommen wird, fehlen dem TSV 1860 München am Stichtag 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz. Der Investor bestätigt es per Whatsapp.

Von Christoph Leischwitz, Markus Schäflein und Philipp Schneider

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Ihr Jubiläumsjahr hatten sie sich beim TSV 1860 München anders vorgestellt. 60 Jahre nach der deutschen Meisterschaft bangten die Löwen darum, in der kommenden Saison überhaupt noch Drittligist zu sein. Und so fanden sich die Fans am Mittwoch am Trainingsgelände ein, nicht um zu feiern, sondern um auf die Entscheidung zu warten. Nachdem Investor Hasan Ismaik seine Darlehen in der Vorwoche kurzfristig aufgekündigt hatte, mussten bis 17 Uhr 2,7 Millionen Euro eingehen, um die Lizenz vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) zu erhalten.

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