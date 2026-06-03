Weil eine vom e.V. vorbereitete Vertragsversion von Hasan Ismaik nicht angenommen wird, fehlen dem TSV 1860 München am Stichtag 2,7 Millionen Euro für die Drittliga-Lizenz. Der Investor bestätigt es per Whatsapp.

Von Christoph Leischwitz, Markus Schäflein und Philipp Schneider