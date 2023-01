Der TSV 1860 München hat bei seiner Generalprobe für den Wiederbeginn der dritten Fußball-Liga 1:1 (0:0) gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gespielt. In der ersten Hälfte zeigten die Löwen in Belek in geplanter Stammformation eine ansprechende Leistung und versäumten es, in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel übernahm Kaiserslautern die Kontrolle und ging nach einem Fehler im Spielaufbau des TSV 1860 durch Kenny Prince Redondo in Führung (56.). Kurz vor Schluss erzielte Martin Kobylanski mit einem abgefälschten Freistoß den Ausgleich.

Danach bestritten die Akteure, die Trainer Michael Köllner derzeit weniger für die erste Elf einplant, noch eine Partie gegen den rumänischen Erstligisten UTA Arad. Die B-Elf unterlag 1:2, den Treffer für die Löwen erzielte Meris Skenderovic. Dafür gab es gute Nachrichten aus der medizinischen Abteilung. Sie gab für die in den beiden Spielen verletzungsbedingt ausgewechselten Leandro Morgalla und Niklas Lang Entwarnung.