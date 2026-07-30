In den Monaten vor dem Lizenzentzug trugen sich beim damaligen Fußball-Drittligisten TSV 1860 München bemerkenswerte Dinge zu. Im Mittelpunkt stand dabei Biel Ballester Relat, der Vertreter von Investor Hasan Ismaik im Aufsichtsrat und Beirat der Löwen. Immer wieder hatte der Geschäftsmann Ismaik in den vergangenen Jahren versucht, seine Anteile an der Profigesellschaft der Sechziger wieder zu verkaufen – den jüngsten Versuch sollte Biel Ballester Relat begleiten. Der Spanier entwickelte dann aber Ambitionen, wie ein Nebengeschäftsführer zu agieren und sich in zentrale Themen der Profifußball-KGaA einzumischen: Finanzen, Sponsoring, Vermarktung und Stadion. Sehr zum Ärger der Vertreter des Stammvereins (e.V.). Die KGaA gehört dem Stammverein und Ismaik gemeinsam und befindet sich mittlerweile in Vorinsolvenz; eine neue Spielbetriebsgesellschaft, die zu 100 Prozent dem e.V. gehört, tritt ab diesem Samstag in der Regionalliga Bayern an.