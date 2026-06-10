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TSV 1860 MünchenWenn der Präsident vorsichtshalber nicht zur Aufsichtsratssitzung kommt

Lesezeit: 2 Min.

Nicht überall beliebt: Investor Hasan Ismaik, hier auf einem Aufkleber.
Nicht überall beliebt: Investor Hasan Ismaik, hier auf einem Aufkleber. Johannes Simon

Die Vertreter des Stammvereins glauben offenkundig nicht mehr an eine Rettung durch den Investor – und wundern sich über dessen neuen Anwalt. Dabei passt Peter Gauweiler hervorragend zu Hasan Ismaik.

Von Markus Schäflein

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Am Dienstagabend stand beim TSV 1860 München eine Aufsichtsratssitzung an. Herbert Bergmaier, Statthalter von Investor Hasan Ismaik, hatte als Vorsitzender des Gremiums dazu geladen, doch die Vertreter des Stammvereins um Präsident Gernot Mang erschienen nicht. Mang gab stattdessen ein Interview im Bayerischen Fernsehen. Nach SZ-Informationen war das Fernbleiben das Resultat juristischer Beratung.

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