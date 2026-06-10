Die Vertreter des Stammvereins glauben offenkundig nicht mehr an eine Rettung durch den Investor – und wundern sich über dessen neuen Anwalt. Dabei passt Peter Gauweiler hervorragend zu Hasan Ismaik.

Am Dienstagabend stand beim TSV 1860 München eine Aufsichtsratssitzung an. Herbert Bergmaier, Statthalter von Investor Hasan Ismaik, hatte als Vorsitzender des Gremiums dazu geladen, doch die Vertreter des Stammvereins um Präsident Gernot Mang erschienen nicht. Mang gab stattdessen ein Interview im Bayerischen Fernsehen. Nach SZ-Informationen war das Fernbleiben das Resultat juristischer Beratung.