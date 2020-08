So nette Aufmerksamkeiten geschehen nicht häufig in der Welt des TSV 1860 München. Erst Recht nicht solche, die weit mehr Geld kosten als ein Strauß Tulpen von der Tankstelle neben dem Vereinsgelände. Am Donnerstag jedenfalls ließen unbekannte freundliche Menschen einen Werbeflieger mit Banner über das Gelände in Windischgarsten fliegen, wo die Mannschaft des Fußball-Drittligisten gerade ihr Trainingslager aufgeschlagen hat. "Danke Hasan, you' ll never walk alone", war in der Luft zu lesen. Offenbar handelte es sich um einen Gruß an den Gesellschafter und Kreditgeber Hasan Ismaik, der in diesem Moment leider nicht in den Himmel über Windischgarsten blickte, sondern in jenen über Abu Dhabi. Ismaik hat ja nicht allzu viele Fürsprecher in den Fankreisen, aber dafür offenbar kreative.

Unklar blieb, für was sie sich bedankten. Für die 6,3 Millionen Euro Sicherheit, zwecks positiver Fortführungsprognose in Corona-Zeiten? Die dienen ja schlicht dem Fortbestand des Unternehmens, an dem Ismaik 60 Prozent hält. Oder für die Botschaft, die Ismaik via Facebook geschickt hatte - er wolle "zusammenarbeiten, Hand in Hand"? Präsident Robert Reisinger hatte auf diese geantwortet, er kommentiere grundsätzlich keine Einträge in sozialen Netzwerken. Da war schon mal klar, wer der Pilot nicht war.