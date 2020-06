TSV 1860 München:Auf der Suche nach einem Gerüst

Ob der TSV 1860 München am Ende dieser wunderlichen Corona-Saison in die zweite Fußball-Bundesliga aufsteigt, das weiß auch Michael Köllner nicht. "Merkt Euch das Zitat von Karl Valentin", sagte der Trainer vor dem Spiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen den direkten Konkurrenten Hansa Rostock. Der schöne Spruch, der Valentin zugeschrieben wird, lautet: "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen." Fest steht nur, dass die Löwen, wenn sie denn aufsteigen, auch eine Spielklasse höher im Stadion an der Grünwalder Straße spielen dürfen. Die Lizenzunterlagen samt Konzept für das Stadion haben in der vergangenen Woche der Prüfung der Deutschen Fußball-Liga standgehalten.

Alle Probleme, die die Heimat der Sechziger bereitet, können offenbar gelöst werden - mit einer Ausnahmegenehmigung, die zumindest für eine Saison gilt. Weil es zu wenige Parkplätze für Funktionäre und Medienvertreter gibt, soll ein Shuttleservice eingerichtet werden. Ein Gerüstbau würde dafür sorgen, dass das Spielfeld in der Totalen gefilmt werden kann - das ist nicht nur für die Optik im Fernsehen schön, sondern auch für den Videobeweis nötig. Und offenbar haben sich die Beteiligten auch bei der Frage nach Stellflächen für die TV-Übertragungswagen bewegt. Diese könnten künftig auf anliegenden Straßen platziert werden, sofern Rettungswege freigelassen werden.

Bei vielen Anhängern, vor allem natürlich bei der Gruppierung "Freunde des Sechz'ger Stadions" (FdS), sorgte die Nachricht für Begeisterung. Lange geisterte doch die These bei Sechzig umher, dass Zweitligafußball in Giesing nur möglich wäre, wenn umliegende Wohnhäuser abgerissen werden würden. Für den FdS-Vorsitzenden Martin Scherbel ist es auf den Auszug aus der Arena und den Mangel an Alternativen zurückzuführen, dass sich an dem Standort nun doch etwas tut. "Früher war es immer nur eine theoretische Frage", sagt Scherbel, "da hat sich niemand beeilt, etwas zu bewegen."

Die Ausnahmegenehmigung gilt für ein Jahr, aber Grünwalder-Freunde wie Scherbel hoffen auf eine mögliche Verlängerung - auch wegen der Corona-Pandemie: "Im Moment sieht man ja überall etwas mehr Pragmatismus." Erschweren könnte die Krise hingegen den zweitligatauglichen Umbau, den die Stadt beabsichtigt hat; einen Beschluss gibt es hierfür noch nicht, und die Einnahmen der Kommunen werden deutlich sinken. "Positiv ist für mich, dass das Thema explizit im Koalitionsvertrag steht", meint Scherbel, "das zeigt zumindest eine gewisse Wertigkeit." Und jener Vertrag zwischen SPD und Grünen im Münchner Rathaus entstand ja, als das Coronavirus bereits umherzog.

Ob Sechzig ausziehen muss, wenn der Umbau stattfindet, oder parallel mit geringerer Kapazität weiterspielen könnte, ist noch offen. "Das ist auch noch mal eine spannende Diskussion, die danach kommt", findet Scherbel. Das Spielfeld soll zwar verschoben, aber im Gegensatz zu früheren Plänen nicht mehr abgesenkt werden, und die Arbeiten an den Tribünen könnten nach und nach vorgenommen werden.

Im jetzigen Zustand, ohne Vip-Logen und ähnliche lukrative Zonen, ist das Stadion selbstredend nicht besonders einnahmeträchtig - weder in der dritten Liga noch in der zweiten. Angesichts der Spiele ohne Publikum fällt das vorerst nicht ins Gewicht. Dafür ist nun die Frage, wie die Zukunft von 1860 in Geisterspielzeiten finanziert werden wird. Sollte der Verein den fernsehgeldträchtigen Aufstieg nicht schaffen, wird er irgendwann frisches Geld benötigen, um die Kosten bis zum Ende der Spielzeit zu decken. Es fehlen nicht nur die Zuschauereinnahmen des ersten Halbjahres, es fehlen auch jetzt schon die Einnahmen aus Dauerkartenverkäufen für 2020/21. Weil niemand sagen kann, wann und ob die Geisterzeit endet und ob es noch eine zweite Welle an Masseninfektionen geben wird. Worst-Case-Kalkulationen, die zusätzlich von um 10 bis 20 Prozent verringerte Sponsoren-Einnahmen ausgehen, ergeben, dass bis Ende des Kalenderjahres zwischen zwei und vier Millionen Euro in den Kassen fehlen könnten.

Eine Hypothek auf die Geschäftsstelle könnte helfen

Die fehlende Liquidität kann dem Vernehmen nach auf drei Wegen hergestellt werden: Entweder die Gesellschafter einigen sich auf die seit Ewigkeiten geplante Kapitalerhöhung, allerdings wäre eine rascher Vollzug mehr als überraschend. Oder Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik gewährt seiner Fußballfirma frisches Geld - in Form eines Sponsorings, weitere Darlehen von ihm lehnen die e.V.-Vertreter ja ab. Als wahrscheinlichstes Szenario gilt intern eine weitere Vereinbarung mit dem Sponsor "Die Bayerische". Die Versicherung hatte als Sicherheit für ein Darlehen über zwei Millionen, das sie der KGaA gewährte, die Transferbeteiligungen für die ehemaligen Löwen-Spieler Julian Weigl, Felix Uduokhai und Marin Pongracic erhalten.

Nachdem die Bayerische das Geld aus dem Weiterverkauf Weigls freigegeben hatte, steht nun ein Tausch der Sicherheiten im Raum: Um die Gelder für Pongracic und Uduokhai frei zu bekommen, soll die Versicherung eine Eintragung als Gläubiger im Grundbuch der Geschäftsstelle erhalten. Derzeit laufen Gespräche mit der Stadt, die den Löwen das Grundstück auf Erbpachtbasis zur Verfügung gestellt hat. Sie müsste der Eintragung zustimmen.

De facto wären es keine neuen Schulden, die der Klub schultern müsste. Welchen der Wege die KGaA geht und ob ihn beide Gesellschafter, e.V. und Ismaik, freudig mitgehen, ist offen. Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie Sechzig betreffen.