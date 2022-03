Fabian Greilinger wird auch in Zukunft das Trikot des TSV 1860 München tragen. Der 21 Jahre alte Flügelspieler hat seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten verlängert. Zur Laufzeit machten die Löwen keine Angaben. Greilinger kam im Sommer 2015 als Jugendspieler von Wacker Burghausen zu den Sechzigern. In dieser Drittliga-Saison kam er in 19 Spielen zum Einsatz und erzielte zwei Treffer. "Fabian steht mit seiner Art des Spiels und seinen Tugenden zu 100 Prozent für die Werte, welche den TSV 1860 München verkörpern, und ist eine Bereicherung für jede Mannschaft", sagte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel. "Daher sind wir froh, mit Fabian eine Lösung für eine weitere Zusammenarbeit gefunden zu haben und gemeinsam den Weg weiterzugehen."