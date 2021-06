Von Markus Schäflein

Natürlich waren genau 60 Fans zugelassen, als der TSV 1860 München am Sonntag seine Vorbereitung auf die neue Saison der dritten Fußball-Liga aufnahm. Die Glücklichen, die als leibhaftige Kiebitze dabei sein durften, hatten viel zu tun: Sie entdeckten Efkan Bekiroglu, wie er auf den Platz lief; der frühere Mittelfeldspieler der Löwen (Alanyaspor) war allerdings nur zu Besuch in Giesing. Und sie mussten sich gleich drei neue Gesichter merken. Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel hatte am Wochenende zuvor drei Zugänge in Serie präsentiert, die keinen Zweifel mehr daran ließen, wo es für die Löwen in der kommenden Spielzeit hingehen soll: in die zweite Liga, mithin mindestens auf den Relegationsplatz drei.

Neu dabei waren Mittelfeldspieler Yannick Deichmann vom bisherigen Drittliga-Konkurrenten VfB Lübeck, Stürmer Marcel Bär vom Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig und Rechtsverteidiger Kevin Goden vom Zweitligisten 1. FC Nürnberg. "Im medialen Windschatten der EM" waren sie nach München gekommen, wie das Löwenmagazin feststellte, und es war ja wirklich so: Während ganz Deutschland über Robin Gosens redete, verpflichtete Sechzig Kevin Goden.

Über Deichmann, 26 Jahre, in der vergangenen Saison Stammspieler mit acht Toren und vier Vorlagen, sagte Gorenzel in der Pressemitteilung: "Dank der vertrauensvollen Zusammenarbeit unserer beiden Gesellschafter TSV 1860 München e.V. und HAM International Ltd. und einer erneuten Unterstützung von Hasan Ismaik ist es uns möglich, einen weiteren Schritt in unserer Entwicklung mit der Verpflichtung von Yannick Deichmann zu gehen."

Zu Bär, 29, der in der vergangenen Saison 30 Zweitliga-Spiele absolvierte und in der dritten Liga bereits 134 Mal zum Einsatz kam, meinte der Sport-Geschäftsführer: "Dank der Unterstützung von Hasan Ismaik und der vertrauensvollen Zusammenarbeit unserer beiden Gesellschafter TSV 1860 München e.V. und HAM International Ltd. ist es uns nach intensiven und umfangreichen Verhandlungen gelungen, auch Marcel Bär für unseren gemeinsamen Weg zu gewinnen."

Und über den 22-jährigen Rechtsverteidiger Goden sagte Gorenzel: "Aus wirtschaftlicher Sicht ist dies nur durch die beispielhafte Unterstützung von Hasan Ismaik darstellbar, für die ich mich nochmals ausdrücklich bedanken will."

Das frische Geld soll als Sponsoring oder als ein direkt in einen Genussschein umgewandeltes Darlehen fließen

Es wurde also mal wieder viel dem Investor, aber auch der Vereinsseite gedankt und viel über Vertrauen geredet. Das frische Geld soll als Sponsoring oder als ein direkt in einen Genussschein umgewandeltes Darlehen fließen - also in einer Form, in der es auch die e.V.-Vertreter gutheißen. "Es gibt diese zwei Optionen, mit beiden können wir leben", sagt Präsident Robert Reisinger. Die Zusammenarbeit mit der Investorenseite sei mittlerweile "stabil und professionell", meint er: "Um erfolgreich sein zu können, muss man miteinander auskommen, und da sind wir auf einem sehr guten Weg."

Und es gibt ja dieses große Ziel, das allen gemein ist. Und das dazu beitragen könnte, dass es auch in der kommenden Spielzeit nach außen hin so bemerkenswert ruhig beim Tratsch- und Streitverein 1860 a.D. bleiben könnte wie in der vergangenen. Der Stamm der Mannschaft, die auf Platz vier landete, bleibt, für Torjäger Sascha Mölders gibt es in Bär nun wieder eine Art Backup. Weil Gorenzel in den Mitteilungen nicht nur politische, sondern auch sportliche Aussagen machte, erfuhr man, der Neue könne "mehrere Positionen in unterschiedlichen Systemen einnehmen" - nämlich: nicht nur als Flügelstürmer auf beiden Seiten, sondern auch in der Mitte. Goden wiederum soll Marius Willsch (Reha nach Schambeinverletzung) ersetzen, der noch länger ausfallen und voraussichtlich auch nicht mit ins Trainingslager nach Windischgarsten (1. bis 6. Juli) reisen wird.