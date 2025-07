Matthias Thoma dementiert, dass er die Ismaik-Anteile erwerben wollte, er sei nur Vertreter des Käufers gewesen. Der Interessent war in der Tat die Firma „Helvetic Corporate Finance SA“ – eine Beteiligungsgesellschaft, die früher Essenslieferdienst war.

Von Felix Haselsteiner, Markus Schäflein und Philipp Schneider

Der Weg zu der finanziell potenten Schweizer Familienholding, die angeblich bereit war, mehr als 50 Millionen Euro für den TSV 1860 München zu zahlen, führt in die Rue Le-Corbusier nach Genf. Am Dienstagabend ist hier nicht viel los – wobei: Viel los war hier vermutlich noch nie. Das Wohnviertel im Stadtteil La Florence, etwa zwei Kilometer vom historischen Stadtkern entfernt, besteht aus hohen Apartment-Gebäuden aus Beton. In einem davon versteckt sich ein Hinweis darauf, warum Genf und Giesing auf einmal miteinander verbunden sind.