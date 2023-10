Die Zeitung Mannheimer Morgen hatte, was die Sportchef-Suche des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München angeht, etwas gehörig missverstanden - man kann es aber selbstredend niemandem vorwerfen, wenn er nicht versteht, was bei den heillos zerstrittenen Löwen passiert. Christian Werner, zuletzt Scout beim Ligakonkurrenten Waldhof Mannheim und zuvor Sportdirektor beim Regionalligisten SGV Freiberg, saß schon mehrmals neben Geschäftsführer Marc-Nicolai Pfeifer bei Spielen auf der Tribüne, er war zuletzt auch bei einem Fantalk des Klubs anwesend. Und bei jener Veranstaltung erklärte Pfeifer zu dem Kandidaten: "Die Entscheidung habe ich nicht alleine getroffen. Die zwei Vizepräsidenten und der Aufsichtsratsvorsitzende waren bei dem Prozess dabei und hatten da in der Runde auch Einigkeit." Daraufhin titelte der Mannheimer Morgen, wer will es ihm vorwerfen: "Ex-SVW-Scout als Sportchef zum TSV 1860: Karriereschritt für früheren Waldhöfer Werner."