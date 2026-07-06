Noch hat die neue Spielbetriebs-GmbH des TSV 1860 München keine Spieler und auch keine Sponsoren präsentiert – aber ein erster Schriftzug, der in der kommenden Saison der Fußball-Regionalliga Bayern auf den Trikots stehen könnte, ist jetzt bekannt. Die aktive Fanszene hat ein Crowdfunding gestartet; sie will 250 000 Euro sammeln, um den Schriftzug „Football for the people“ auf den Löwen-Leibchen zu platzieren. Bei diesem Betrag wird der Spruch eher nicht auf der Brust, aber beispielsweise auf dem Rücken oder dem Ärmel zu sehen sein. Am Sonntagabend startete die Aktion, am Montagmorgen waren bereits mehr als 40 000 Euro beisammen. „Bei Erreichen unseres Spendenziels soll die Mannschaft in der kommenden Saison unsere Botschaft sichtbar nach außen tragen“, hieß es in dem Schreiben der Fanszene.