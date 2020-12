Nach dem 5:0 gegen Mannheim gewinnen die Löwen 3:0 beim 1. FC Kaiserslautern. Stürmer Sascha Mölders trifft wieder zwei Mal , schiebt sich in der Torjägerliste der dritten Liga auf Platz eins - und will seinen Vertrag in Giesing noch einmal um ein Jahr verlängern.

Von Markus Schäflein

Sage und schreibe 5:0 hatte der TSV 1860 München in der dritten Fußball-Liga am Samstag gegen Mannheim gewonnen, was die Fans der Löwen einerseits sehr entzückte, andererseits sehr verwunderte. Ob diese fünf schönen Tore nach fünf sieglosen Partien eine Trendumkehr zu bedeuten hatten, das war die Frage - und eine erste Antwort erwarteten sie sich vom Auswärtsspiel am Dienstagabend in Kaiserslautern. Die Sechziger gewannen 3:0 (2:0) - die Antwort lautete also: ja. Wenngleich derselbe Eindruck blieb wie am Samstag - die Löwenstärke könnte schon auch viel mit der Gegnerschwäche zu tun haben. Noch schlechter als der Auftritt des 1. FC Kaiserslautern war nur der Rasen am Betzenberg. "Das war heute beschämend für den ganzen Verein", stellte FCK-Abwehrspieler Kevin Kraus fest, "das war einfach nix."

Der zweite und der dritte Treffer gingen auf das Konto von Sascha Mölders, der am Samstag einen Hattrick erzielt hatte. Es war das elfte Saisontor von Mölders (und das fünfte in vier Tagen), er beförderte sich in der Torjägerliste der dritten Liga an Petar Sliskovic von Türkgücü vorbei auf Platz eins. Bei Magenta Sport fragte ihn sein ehemaliger Trainer Rudi Bommer, der dort mittlerweile als TV-Experte arbeitet, nach seiner Zukunft, und der 35-Jährige antwortete: "Es macht Spaß, im Sommer wird nicht Schluss sein." Nach 1860-Trainer Michael Köllner hat nun also auch Mölders selbst Interesse an seiner Vertragsverlängerung öffentlich kundgetan.

Semi Belkahia ersetzt nach einer eineinhalbjährigen Verletzungspause Innenverteidiger Stephan Salger

Köllner hatte Innenverteidiger Stephan Salger zu ersetzen, der mit Wadenproblemen passen musste; er entschied sich für den 21-jährigen Semi Belkahia, der gegen Mannheim als Einwechselspieler ein starkes Comeback nach einer eineinhalbjährigen Verletzungspause gegeben hatte. Ansonsten änderte der Trainer an der 5:0-Besetzung nichts, Dennis Dressel und Daniel Wein saßen nach Ablauf ihrer Sperren zunächst auf der Bank.

Und es ging dann auch ganz 5:0-mäßig los: Schon nach fünf Minuten gingen die Löwen durch einen Freistoß von Richard Neudecker in Führung. Vorausgegangen war ein Notbremsungs-verdächtiges Foul von Marius Kleinsorge an Fabian Greilinger, doch Schiedsrichter Jonas Weickenmeier verzichtete auf die rote Karte. Der TSV 1860 blieb überlegen, vor allem Greilinger und Stefan Lex stellten die Lauterer immer wieder vor Probleme. Lex scheiterte aus spitzem Winkel an FCK-Keeper Advo Spahic (15.), flankte auf Greilinger, der in höchst aussichtsreicher Position im Strafraum wegrutschte (30.) - und legte in der 36. Minute zurück auf Greilinger, dessen Schuss Sascha Mölders mit dem Kopf zum 2:0 ins Tor beförderte (36.). Um die aus Lauterer Sicht völlig missratene erste Spielhälfte angemessen abzurunden, sah in der Nachspielzeit noch Janik Bachmann nach einem wilden Einsteigen gegen Marius Willsch die rote Karte.

Bei Neudeckers Schussversuch hat der Rasen eine rote Karte verdient

Zur Pause gönnte Köllner Lex eine Verschnaufpause, für ihn kam Dressel ins Spiel - und er erwies sich gleich als würdiger Nachfolger: Seinen Pass vermochte Neudecker in aussichtsreicher Position nicht zu nutzen, wofür einmal mehr der Rasen eine rote Karte verdient gehabt hätte (53.). Kaiserslautern präsentierte sich in Unterzahl allerdings deutlich verbessert und näherte sich dem Anschlusstor. Einen Schuss von Marvin Pourie, der 2009 für die Löwen mal in der zweiten Liga spielte, fälschte Belkahia mit dem Ellbogen zur Ecke ab (59.); ein Kopfball von Elias Huth ging über die Querlatte (62.). Doch es war eine kurze Drangphase der Pfälzer; das Spiel flachte schnell wieder ab und war in der 80. Minute endgültig entschieden: Mölders traf per Flugkopfball auf Flanke von Willsch (80.). "Es ist das Wichtigste für einen Stürmer, dass er sich ständig belohnt", sagte Köllner, und: "Wenn man ihn heute gesehen hat, hat man sein Alter nicht erkannt."

Mölders schob sich in der Torjägerliste nach vorne - und die Sechziger beförderten sich in der (verzerrten) Tabelle auf den zweiten Platz, zumindest bis Mittwochabend. Ob sie ein so dominantes Spitzenteam der dritten Liga geworden sind, wie die zwei souveränen Auftritte gegen Mannheim und Kaiserslautern nahelegen, wird sich am Freitagabend ab 19 Uhr zeigen. Dann tritt der Tabellenvierte SV Wehen-Wiesbaden in Giesing an. Dann bekommen die entzückten und verwunderten Fans eine glaubwürdige Antwort.