Nach dem Streit um die Fortsetzung der dritten Liga blickt der TSV 1860 München voller Erleichterung auf den Neustart an diesem Wochenende. Sportchef Günther Gorenzel sprach vor dem Auftakt am Sonntag gegen Tabellenführer MSV Duisburg von einem eindrucksvollen Votum und einem "Sieg für die Vernunft im Fußball". Die fünf bayerischen Vereine SpVgg Unterhaching, FC Ingolstadt, Würzburger Kickers, 1860 München und der FC Bayern München II haben zu den Befürwortern der Saison mit Geisterspielen gezählt. Mit der großen Mehrheit von 220 von 250 abgegebenen Stimmen hatten die Delegierten auf dem Außerordentlichen Bundestag des Deutschen Fußball-Bundes am Montag für eine Fortsetzung der dritten Liga votiert. Damit wurde über den von Sachsen und Sachsen-Anhalt gestellten Antrag auf Abbruch gar nicht erst abgestimmt. "Wir sind erleichtert über die Abstimmung beim Bundestag", sagte Trainer Michael Köllner. "Wir sind dankbar für die Möglichkeit." Sein Team kann sich in der Saisonendphase noch Hoffnungen auf den Aufstieg in die zweite Bundesliga machen.