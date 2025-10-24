Zum Hauptinhalt springen

Doku über den TSV 1860 München„Sag mir: Was ist die Lösung mit diesen verdammten Leuten?“

Lesezeit: 3 Min.

Gerne mit Zigarre, auch in der neuen BR-Dokumentation: Investor Hasan Ismaik.
Gerne mit Zigarre, auch in der neuen BR-Dokumentation: Investor Hasan Ismaik. (Foto: Ulrich Wagner/Imago)

Die BR-Dokumentation „Rise & Fall“ erklärt die Löwen im Gegenschnitt: Hier Giesinger Anhänger, dort Investor Ismaik, der sie nicht verstehen kann. Über eine Klubhistorie voller Gegensätze.

Von Markus Schäflein

Zuerst tritt Rainer Maria Schießler auf, Pfarrer in München und bekannter Löwen-Fan. Romantische Bilder von einem Sommerabend im altehrwürdigen und vor allem alten Grünwalder Stadion, Flutlicht, Jubel, dann sagt Schießler: „Es geht um diese tiefe Sehnsucht der Menschen, in einer großen Gemeinschaft geborgen zu sein.“

