Zuerst tritt Rainer Maria Schießler auf, Pfarrer in München und bekannter Löwen-Fan. Romantische Bilder von einem Sommerabend im altehrwürdigen und vor allem alten Grünwalder Stadion, Flutlicht, Jubel, dann sagt Schießler: „Es geht um diese tiefe Sehnsucht der Menschen, in einer großen Gemeinschaft geborgen zu sein.“
Doku über den TSV 1860 München„Tell me: What is the solution with these fucking people?“
Die BR-Dokumentation „Rise & Fall“ erklärt die Löwen im Gegenschnitt: Hier Giesinger Anhänger, dort Investor Ismaik, der sie nicht verstehen kann. Über eine Klubhistorie voller Gegensätze.
Von Markus Schäflein
