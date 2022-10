Von Christoph Leischwitz

Subjektiv betrachtet, sagt Michael Köllner, sei man beim vergangenen Spiel in Osnabrück "nur hinterhergelaufen". Objektiv betrachtet sei man in Sachen "expected goals" (xG), also der Messung der Tor-Wahrscheinlichkeit auf Basis der Chancen, aber sogar besser gewesen, erzählt der Trainer des TSV 1860 München. Allerdings war die Mannschaft beim 2:0-Erfolg in Niedersachsen auch ganz objektiv dem Gegner hinterhergelaufen.

So oder so herrscht zurzeit Skepsis, was sozusagen die "expected wins" beim Aufstiegsaspiranten angeht. Da kann die Mannschaft noch so gut in der Tabelle stehen, Objektivität ist oftmals bei den Löwen nicht das entscheidende Kriterium. Egal jedenfalls, in welches Fanforum man blickt, die rein spielerische Leistung der vergangenen Wochen macht vielen Anhängern zu schaffen, auch wenn aus den vergangenen drei Partien immerhin vier Punkte heraussprangen. Außerdem reist nun der SV Wehen Wiesbaden nach München, im Grünwalder Stadion steht das Duell des Zweiten gegen den Dritten an (14 Uhr), die Gäste scheinen gerade jetzt so richtig in Form zu kommen. Und Köllner hört sich im Vorfeld nicht so an, als ob er plötzlich wieder auf Dominanz und Ballbesitz setzen will. Er verweist wohl auch deshalb auf die gute Abwehrleistung in Osnabrück, weil er sich weiter auf diese verlassen will, oder besser: verlassen können muss. Zumal es in diesem Mannschaftsteil zurzeit in Fabian Greilinger nur einen Verletzten zu beklagen gibt.

Köllner muss sich auf die Abwehrleistung verlassen

Das Spielerische, sagt Köllner, das sei sicherlich ein Aspekt, der mittel- bis langfristig wieder eine Rolle spielen müsse. Aktuell demnach aber eher nicht. Auch, weil Stefan Lex möglicherweise weiter fehlen wird. Der Kapitän plagte sich die vergangenen Wochen mit Oberschenkelproblemen herum, nun hat er sich im Training das Knie verdreht, am Freitagmittag stand die Entscheidung noch aus, ob der 32-jährige Spielmacher im Kader stehen wird.

Eine Erklärung für den mangelnden Spielwitz führt Köllner dann aber doch noch an: Lex fehlt nun schon seit ein paar Wochen, Angreifer Marcel Bär seit ein paar Monaten, und die beiden seien "die Gesichter der vergangenen Rückrunde gewesen". Man habe einen guten Kader, aber auf Dauer könne man ihr Fehlen eben doch nicht kompensieren. Aber auch bei Bär, dem Torschützenkönig der vergangenen Saison, besteht Hoffnung, dass er noch vor der Winterpause wieder auf dem Platz stehen wird. Das könnte bald das subjektive Gefühl für expected Wins (xW) deutlich verstärken.