Von Christoph Leischwitz

Es hat natürlich wenig mit hellseherischen Fähigkeiten zu tun, wenn Fabian Greilinger sagt: "Wir können nicht jedes Spiel gewinnen. Das war uns schon vor der Saison klar." Was hätte der Verteidiger auch sonst sagen sollen? Dass sein Klub, der TSV 1860 München, beim 1:1 bei Borussia Dortmund II gar nicht so richtig auf Sieg gespielt hatte? Dass er als Tabellenzweiter der dritten Liga mit recht viel Respekt zu einer Mannschaft gereist war, die auf einem Abstiegsplatz steht? Trainer Michael Köllner hatte vor und auch nach der Partie sein Bestes gegeben, um den Gegner stark zu reden, permanent sei man gestresst worden auf dem Feld. Wohl wissend, dass der größte Stressfaktor beim TSV 1860 München kein Gegner ist, sondern die Erwartungshaltung im und um den Verein. Da ist es umso bemerkenswerter, dass dieses hart erkämpfte und kaum erspielte Remis auch noch dazu führte, dass die Sechziger jetzt Tabellenführer sind. Albion Vrenezi hatte für die Gäste per Foulelfmeter getroffen (62.), Marco Pasalic sechs Minuten später für den BVB ausgeglichen.

Beim Gegner hatten sie sich gewundert: Fast nur weite Bälle hätten die Sechziger in der Bundesliga-Arena gespielt, die Schwarzgelben hatten die Löwen offenbar mit etwas mehr Spielwitz erwartet. Aber Köllner weiß eben auch, dass seine Mannschaft verschiedene Qualitäten mitbringt, in jedem Spiel ein anderes Gesicht zeigen kann und somit für den Gegner schwerer auszurechnen ist als in der vergangenen Saison. "Es geht in dieser Liga nicht darum, den schönsten Fußball zu zeigen, sondern konsequent zu punkten", sagte Köllner - und darauf hatte er seine Mannschaft auch ausgerichtet. Dass der zuletzt so gefeierte Angreifer Fynn Lakenmacher diesmal fast schon vereinsamt wirkte und keine Gefahr ausstrahlte, war deshalb hernach auch kein Thema.

Sollten die nächsten Wochen erfolgreich verlaufen, wäre der Vorsprung auf die vermeintlich härtesten Verfolger schon recht groß

Bis Montagabend war allerdings noch nicht klar, ob sich Stefan Lex beim Dortmunder "Abnutzungskampf" (Köllner) ernsthaft verletzt hat, in der 71. Minute hatte er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf den Boden gesetzt, die Kapitänsbinde abgestreift und war frustriert zur Bank gegangen. Am kommenden Samstag tritt der FC Ingolstadt in München an, da würde Köllner schon sehr gerne seine Bestbesetzung aufbieten. Endlich mal wieder. Die Löwen sind übrigens Tabellenführer, obwohl in Marcel Bär nicht nur der Torschützenkönig der vergangenen Saison aussetzen muss. In Dortmund fehlten obendrein der Innenverteidiger Leandro Morgalla, der gerade seinen Vertrag langfristig verlängerte, und der zweitligaerfahrene Quirin Moll.

Detailansicht öffnen Wirkte fast schon vereinsamt in der großen Dortmunder Arena: der zuletzt so gefeierte 1860-Stürmer Fynn Lakenmacher. (Foto: Zeising/Beautiful Sports/Imago)

Nach dem Oberbayern-Duell stehen in den kommenden Wochen weitere Partien gegen Teams an, die ebenfalls die Aufstiegsplätze als Ziel anvisiert haben, allen voran Wiesbaden und Saarbrücken. Sollten diese Wochen erfolgreich verlaufen, wäre der Vorsprung auf die vermeintlich größten Verfolger also schon recht groß. Sollte das Überraschungsteam aus Elversberg gegen Saisonende immer noch so weit oben stehen, stellt sich ohnehin die Frage, ob der Aufsteiger noch einmal aufsteigen kann - das heimische Stadion jedenfalls ist nicht zweitligatauglich.

In München war dieses leidige Thema zuletzt auch mal wieder aufgekommen, auch weil Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mal wieder das Olympiastadion als mögliche Bundesliga-Spielstätte ins Gespräch gebracht hatte. Weil das Olympiastadion realistischerweise wegen seines Umbaus und nicht-fußballerischer Auslastung aber gar kein Thema sein kann, zeigte die erneut aufgeflammte Debatte vor allem eines: Es gibt zurzeit sonst keine größeren Probleme beim Drittliga-Tabellenführer, der mal wieder von Höherem träumt.