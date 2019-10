Auf dem Tisch vor Günther Gorenzel stand eine Flasche Mineralwasser. Es war eine sehr große Flasche Mineralwasser, die herausragte zwischen den Limonadenfläschchen, und sie war ganz voll. Zu Werbezwecken stand sie da, aber an jenem Dienstagmittag in der Geschäftsstelle des Fußball-Drittligisten TSV 1860 München bekam sie plötzlich Symbolkraft. Denn Sport-Geschäftsführer Gorenzel hatte sich vorgenommen, zunächst einmal über Getränkebehältnisse zu referieren. "Es ist eine prinzipielle Lebenseinstellung, ob das Glas halb voll oder halb leer ist", sprach er. Bei den Löwen würden die Blicke "leider immer auf das halb leere Glas gerichtet", und: "Das Szenario, dass die Flasche leer ist, teile ich nicht."

Anlass der Ausführungen waren die jüngsten Ergebnisse: Der TSV 1860 hat zuletzt drei Ligaspiele in Serie verloren, er hat nur noch einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Die Kritik im stets aufgeregten 1860-Umfeld an den spielerischen Leistungen kann Gorenzel nicht nachvollziehen: "In der dritten Liga spielt keiner wie Barcelona oder ManCity", berichtete er, "dass das eine andere Fußballkultur ist, ist klar. Es geht darum, einfach und konsequent zu spielen." Trotz der negativen Ergebnisse sehe er "sehr, sehr viele positive Dinge", sagte Gorenzel, "gegen Uerdingen, ein Spitzenteam, haben wir das Spiel offen gehalten, auch in Rostock hat sich die Mannschaft positiv präsentiert."

Die Tabelle, beteuerte Gorenzel, beunruhige ihn "gar nicht", er setzt auf Zeit: Derzeit fehlende Offensivkönner wie Nico Karger, der wohl nach der Winterpause zum Team stoßen wird, und Efkan Bekiroglu, bei dem es schneller gehen soll, seien "für einen Drittligisten sehr schwer zu kompensieren". In Quirin Moll wird im Frühjahr zudem ein "Unterschiedspieler" für das Mittelfeld zurückerwartet. Auch Gaststürmer Maximilian Oesterhelweg müsse erst einmal fit werden, ehe er über eine Verpflichtung nachdenke.

Als Sport-Geschäftsführer muss Gorenzel selbstredend schon jetzt an die kommende Saison denken, und wie immer bei Sechzig ranken sich viele Fragezeichen um den Spieleretat. Noch liegt Sechzig finanziell im Mittelfeld der Liga, aber ohne zusätzliches Geld von Investor Hasan Ismaik oder anderen Gönnern müsste weiter abgespeckt werden, auf dann nur noch rund 2,5 Millionen Euro. Bei rund der Hälfte der Mannschaft habe der Klub Verlängerungsoptionen, zwei Drittel des Kaders hätte Gorenzel gerne in der Rückrunde schon fixiert. Ob und wie externes Geld kommt, bleibt bei den Löwen aber traditionell sehr lange offen. "Wir warten in den nächsten Wochen und Monaten auf Entscheidungen der Gesellschafter", sagte Gorenzel, er hätte die Betonung ruhig auf Monate legen können. "Klar wäre es leichter, besser und effektiver, den Etat frühzeitig zu planen." Als Beispiel nannte er die sommerliche Suche nach einem Angreifer: "Wir haben uns mit 47 Stoßstürmern beschäftigt." Als der Transfer finanziert war, "waren dann noch zwei oder drei davon auf dem Markt". Soll heißen: Bis Gorenzel einen Schluck nehmen durfte, war bei der Flasche nur noch der Boden nass.